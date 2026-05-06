ووصلت القيمة السوقية لأسهم سامسونغ إلكترونيكس، كبرى شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم، 1500 تريليون وون (1.03 تريليون دولار) خلال تداولات الأربعاء في سول، مقتفية أثر الارتفاعات الحادة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

وقفزت أسهم عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي بنسبة 13 بالمئة في سول، في حين صعد المؤشر كوسبي القياسي 7 بالمئة، ليبلغ مستوى قياسيا جديد.

كما ارتفعت أسهم شركة إس كيه هاينكس، وهي من كبار منتجي رقائق الحاسوب، بنحو 10 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.

وكانت أسواق كوريا الجنوبية مغلقة يوم الثلاثاء بسبب عطلة رسمية.

وسجلت معظم الأسواق الآسيوية الأخرى ارتفاعا في الأسهم.

وفي وول ستريت، ارتفعت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية أمس الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط واستمرار الشركات في إعلان أرباح تفوق توقعات المحللين.

وصعد مؤشر ستاندرد ند بورز 500 بنسبة 0.8 بالمئة ليتجاوز أعلى مستوى قياسي سابق سجله في نهاية الأسبوع الماضي. كما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 356 نقطة، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، مستوى قياسيا جديدا بعد ارتفاعه بنسبة 1 بالمئة.