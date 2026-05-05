وقال يورغنسن، للصحفيين في بروكسل، الثلاثاء، إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنفقت بالفعل أكثر من 30 مليار يورو (35 مليار دولار) إضافية على واردات الوقود الأحفوري منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، دون تلقي أي إمدادات إضافية".

وأضاف يورغنسن أن "العالم يواجه ما يمكن اعتباره أشد أزمة طاقة على الإطلاق، وهي تختبر قدرة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وشراكاتنا على الصمود".

ويمر عبر مضيق هرمز عادة نحو خمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم.

وحذر يورغنسن من أن الأضرار قد تكون طويلة الأمد، قائلا إن إنتاج الغاز في المنطقة "سيستغرق على الأرجح سنوات للتعافي"، بينما من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط بشكل أسرع.

وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لمشاكل محتملة في إمدادات الوقود.

وقال يورغنسن "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، لكنها واردة الحدوث، خاصة فيما يتعلق بوقود الطائرات".

ومن المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية توجيهات لشركات الطيران في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.