وتمتد الاتفاقية لمدة 25 عاماً، على أن يبدأ توريد الغاز اعتباراً من عام 2029، بالتزامن مع تشغيل مرافق إنتاج الميثانول.

وتُقدّر قيمة الاتفاقية بأكثر من 5 مليارات دولار، وفقاً لشروطها والظروف التشغيلية المرتبطة بها.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم تطوير أول منشأة لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ضمن منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس بأبوظبي، من خلال توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي لاستخدامه كمادة خام أساسية في إنتاج الميثانول.

وأكدت الشركة، في بيانها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن البيانات الواردة تعكس تقييمها في تاريخ صدور البيان، استناداً إلى المعلومات المتاحة حالياً، وهي خاضعة للتعديل مع تطور الظروف، مشيرة إلى أنها ستقدّم المزيد من التحديثات في حال حدوث أي تطورات جوهرية.