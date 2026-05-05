وذكر البنك في بيان إن القرار صدر بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد من أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك.

وأشار البنك إلى ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام الماضي، في حين تؤكد المعلومات المتوفرة منذ بداية العام الحالي أن جزءا من هذا الارتفاع يعكس ضغوطا متزايدة على الطاقة الإنتاجية في البلاد.

إضافةً إلى ذلك، أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود والسلع الأساسية المرتبطة به، مما يساهم بالفعل في زيادة التضخم.

وأضاف البيان أن هناك مؤشرات مبكرة على أن العديد من الشركات التي تعاني من ضغوط التكاليف تتطلع إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها.

كما ارتفعت مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير.

وحدث البنك المركزي توقعاته لتشمل البيانات والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وتشير التوقعات الأساسية، التي تفترض حل الصراع في الشرق الأوسط قريبا وانخفاض أسعار الوقود، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي قد بلغ ذروته أعلى مما كان متوقعًا في فبراير. ثم ينخفض مع تباطؤ نمو الطلب وتخفيف ضغوط الطاقة الإنتاجية استجابة لارتفاع أسعار الفائدة.