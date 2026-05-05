وقال المرر، على هامش فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026" إن العقود المبرمة قيد التنفيذ لدى المجموعة تجاوزت 25 مليار دولار يخصص نحو 50 بالمئة منها للتصدير وتمتد على فترة لا تقل عن 7 سنوات ولا تتجاوز 12 عاماً ما يعكس قوة الطلب الدولي على منتجات وحلول المجموعة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأضاف أن "ايدج" تضم حالياً 19 ألف موظف من بينهم 4 آلاف مهندس يشكل المواطنون المهندسون 50 بالمئة منهم مشيراً إلى الإقبال المتزايد من المهندسين الإماراتيين المتخصصين في التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة والتصنيع على الانضمام إلى المجموعة.

وأوضح أن تطوير صناعة دفاعية سيادية يتطلب التزاماً طويل الأمد مؤكداً أن "ايدج" أثبتت التزامها بتحقيق هذا الهدف عبر مختلف مراحله من خلال تركيز استراتيجي عزز الجاهزية الوطنية والمرونة والقدرة على توسيع نطاق التصنيع لتلبية احتياجات الدفاع السيادي.

وأشار إلى أن أكثر من 80 بالمئة من أنظمة "إيدج" تُصنع اليوم داخل الدولة مع مواصلة توسيع شبكة الشراكات محلياً ودولياً لتعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين القدرات الحيوية وتأمين سلاسل الإمداد لافتاً إلى أن ذلك انعكس في تسجيل طلبات شراء قياسية خلال عام 2025.

وأكد المرر أن المجموعة تواصل تعزيز قدراتها عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها التصنيعية بما يرسخ مكانتها في منظومات الإنتاج الدفاعي المتقدمة موضحاً أنها نفذت خلال عام 2025 أكثر من 68 مشروعاً تحولياً مرتبطاً بالتكنولوجيا المتقدمة ما أسهم في مضاعفة طاقتها الإنتاجية عبر 13 شركة تابعة.

وأشار إلى اعتزام المجموعة إطلاق تحدي الابتكار "Innovate to Defend by EDGE" بهدف تحفيز الابتكار وتطوير حلول تدعم أولويات الأمن الوطني عبر توفير منصة للأفراد لتقديم أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال مع تقديم جوائز ومسارات واضحة لتحويل المفاهيم المختارة إلى حلول عملية ودمجها ضمن المنظومة الصناعية للمجموعة.