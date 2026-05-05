وبفضل جذورها الراسخة في دولة الإمارات وتوسعها الإقليمي المتسارع، تؤدي "أغذية" دورًا محوريًا في ضمان توافر المنتجات الغذائية والمشروبات الأساسية، وانسيابية حركتها، وموثوقية إمداداتها في مختلف أنحاء الدولة.

وتستند عمليات مجموعة أغذية داخل الإمارات إلى بنية تشغيلية متكاملة تضم 13 مصنعًا، وأكثر من 60 مستودعًا، وما يزيد على 30 متجرًا تابعًا لها، إلى جانب أسطول يومي يتجاوز 950 مركبة، ما يمكّنها من نقل أكثر من 10,000 طن من المواد الغذائية والمياه يوميًا.

كما تدعم هذه المنظومة طاقة تخزينية تفوق 1.3 مليون طن، ما يعزز مرونة المجموعة وقدرتها على الاستجابة، ويضمن جاهزيتها لخدمة العملاء والمستهلكين والمجتمعات بكفاءة واستمرارية رغم تقلبات السوق.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: تستند قوة 'أغذية' في دولة الإمارات إلى مزيج من الحجم التشغيلي، والثقة، والانضباط في التنفيذ عبر مختلف عملياتنا وقدراتنا التجارية وتعكس مشاركتنا في "اصنع في الإمارات" التزامنا الراسخ بدعم توجهات الدولة في مجالي الأمن الغذائي والتنمية الصناعية فنحن نعمل يوميًا على ضمان التوافر الموثوق للمنتجات الغذائية والمشروبات الأساسية من خلال شبكة متكاملة تشمل الإنتاج والخدمات اللوجستية والوصول إلى الأسواق وتشكل هذه المنصة القوية في دولة الإمارات قاعدة لانطلاقتنا الإقليمية، مع مواصلة تعزيز المرونة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتضم محفظة "أغذية" في الدولة نخبة من أبرز العلامات التجارية الأساسية والموثوقة في الدولة، من بينها "مياه العين"، العلامة الأولى للمياه في الإمارات، و"المطاحن الكبرى"، العلامة الأولى في انتاج الدقيق، و"أجريفيتا"، العلامة الأولى للأعلاف الحيوانية.

وتؤدي هذه العلامات دورًا جوهريًا في الحياة اليومية، بدءًا من تلبية احتياجات الاستهلاك اليومي من المياه والاستهلاك المنزلي، وصولًا إلى إنتاج الغذاء ودعم الزراعة والثروة الحيوانية. وبصفتها شريكًا استراتيجيًا في منظومة الأمن الغذائي للدولة، تعتمد "أغذية" على منصة متكاملة تربط بين الإنتاج والتوريد والتخزين والخدمات اللوجستية والتجزئة والوصول إلى العملاء، بما يرسّخ نموذجًا متكاملًا عالي الكفاءة يدعم الأولويات الوطنية ويواكب النمو الإقليمي طويل الأمد.

كما تشمل محفظة المجموعة الإقليمية علامات رائدة، مثل "نبيل للأغذية"، العلامة الأولى للحوم في الأردن، و"أطياب"، العلامة الأولى للحوم في مصر، إلى جانب "أبو عوف"، إحدى أبرز العلامات المتخصصة في القهوة والتجزئة المتخصصة في مصر، والتي تدير أكثر من 500 منفذ بيع.

وتواصل "أغذية" بناء ركائز النمو لتحقيق طموحاتها المستقبلية، من خلال التوسع عبر مختلف الفئات، وتلبية الطلب الإقليمي، وتحقيق قيمة مستدامة لمختلف أصحاب المصلحة.

ومع استمرارها في الاستثمار في التميز التشغيلي، وتعزيز قوة العلامات التجارية، ودفع الابتكار، وترسيخ مرونة سلاسل الإمداد، تواصل المجموعة ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في رسم ملامح مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات وخارجها.