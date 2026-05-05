وقال بروكمان، الذي أشار أيضا إلى أنه لم يستثمر أموالا شخصية في "أوبن إيه آي"، إن ذلك جاء خلال شهادته في محاكمة تتمحور حول تأسيس الشركة عام 2015 كشركة ناشئة غير ربحية بتمويل رئيسي من إيلون ماسك، قبل أن تتحول لاحقا إلى كيان ربحي تقدر قيمته الآن بنحو 852 مليار دولار.

ومن شأن هذا الكشف أن يضع بروكمان ضمن قائمة مجلة فوربس لأثرياء العالم، بثروة تقارب ثروة ميليندا فرينش غيتس.

وتتهم الدعوى المدنية ألتمان وبروكمان بخيانة ماسك عبر الابتعاد عن المهمة التأسيسية للشركة في سان فرانسيسكو، والتي كانت تهدف إلى إدارة تكنولوجيا ثورية بشكل إنساني، مشيرة إلى أنهما حولا الشركة إلى نموذج ربحي دون علمه.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، حاول محامو أوبن إيه آي تقديم رسالة نصية أرسلها ماسك إلى بروكمان قبل يومين من بدء المحاكمة كدليل.

ووفقا لملف قضائي، لم يتضمن نص الرسالة، فقد سعى ماسك من خلالها إلى استكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية.

وعندما رد بروكمان بأن على الطرفين إسقاط دعاواهما، جاء رد ماسك، بحسب الملف: "بحلول نهاية هذا الأسبوع، ستكون أنت وسام أكثر رجلين مكروهين في أميركا. إذا أصررتما، فليكن ذلك".

لكن القاضية إيفون جونزاليس روجرز، التي تشرف على المحاكمة، رفضت قبول هذه الرسائل كدليل في القضية.