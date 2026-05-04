وأسهم الأداء القوي للمجموعة في تحقيق أرباح معدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة) بلغت 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار)، مقارنة بـ 0.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025.

وارتفع صافي الأرباح من شركات المجموعة بنسبة 1610 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بتوحيد نتائج كل من "تندام" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة"، بجانب النمو القوي عبر مختلف القطاعات.

ويشمل صافي الأرباح المُعلن والبالغ 2.3 مليار درهم مكاسب إعادة تقييم غير محققة بقيمة 1.1 مليار درهم ناتجة عن الاستثمارات الأساسية وتقلبات السوق.

وواصلت مجموعة "2 بوينت زيرو" تعزيز مبادرات التكامل والتحول الرقمي عبر جميع قطاعاتها، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويحافظ على زخم الإيرادات.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 1823 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 9.9 مليار درهم (حوالي 2.7 مليار دولار)، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج "تندام" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة".

وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 30 بالمئة، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة الأعمال الأساسية.

كما حافظت مجموعة "2 بوينت زيرو" على متانة ميزانيتها العمومية، مدعومة برصيد نقدي يبلغ 9.5 مليار درهم ونسبة مديونية إلى حقوق ملكية قدرها 0.31. ويواصل تنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة، إذ تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعاتها الرئيسية، وتعمل على اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال ذراعها الاستثماري.

وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو"، إن هذا الربع شهد نشاطاً ملحوظاً، حيث استكملت المجموعة الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 60.8 بالمئة في مجموعة "ISEM" للتغليف بقيمة 704 ملايين درهم، ليصبح قطاع التغليف سادس قطاعاتها الاستهلاكية، كما شاركها في جولة التمويل من الفئة G لشركة "WHOOP".

وأضافت أنه من خلال "إي بوينت زيرو" وقعت المجموعة اتفاقية للاستحواذ على حصة 100 بالمئة في شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز" في الولايات المتحدة بقيمة 2.25 مليار دولار، في خطوة مهمة نحو التوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة في أميركا الشمالية.

وأوضحت أن هذه النتائج تعكس أهمية النهج الذي تلتزم المجموعة به، وهو التركيز على تحقيق أداء قوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية، وليس على نتائج ربع سنوي واحد فقط ما يجعل هذا الانضباط هو ما يتيح لها الحفاظ على أدائها في ظل الظروف التي يمر بها العالم .