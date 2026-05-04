وتمثل هذه الخطوة تشغيل أول منشأة تصنيع إقليمية مخصصة لحلول أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة "OCTG"، بما في ذلك الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية "TBX Nexxia"، التي تجسد منظومة حلول توباثكِس في مجال السبائك المقاومة للتآكل -CRA"، والمقدمة عبر منصة صناعية متكاملة تغطي طيفاً واسعاً من المجالات، بدءاً من تصميم المواد إلى التصنيع والمعالجة النهائية.

وتم الإعلان في جناح مبادلة ضمن فعالية "اصنع في الإمارات 2026"، كتأكيد على التزام مبادلة بتوطين القدرات الصناعية، ودورها في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ودعم طموحات الدولة طويلة الأمد في قطاع الطاقة.

وستعمل المنشأة في أبوظبي تحت هوية "TBX Nexxia"، وقد دخلت مرحلة التشغيل الكامل، لتمثل أول منصة من نوعها في الشرق الأوسط تركز على حلول الأنابيب المتقدمة المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل، والمستخدمة في البنية التحتية المعقدة للطاقة.

وتقع المنشأة في منطقة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، مما يسهم في دعم جاهزية القدرات التصنيعية لتلبية احتياجات السوق الإقليمي بكفاءة أعلى، بجانب تعزيز موثوقية وأمن سلاسل الإمداد للمشاريع الحيوية في قطاع الطاقة.

وتتكامل هذه المنشأة مع مصانع الشركة في إسبانيا والبرازيل، ما يمنح المشروع الحالي دوراً مهماً في ترسيخ مكانة "TBX Nexxia" كمزود عالمي لحلول متكاملة، تشمل تصميم المواد المتقدمة وتصنيع الأنابيب، وحتى عمليات التشطيب النهائية واللولبة والدعم الفني.

ويمثل هذا الإنجاز محطة رئيسية في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية التي أعلنتها مبادلة وتوباثكِس في العام 2024، والتي تضمنت استثماراً بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإنشاء منصة صناعية تتخذ من أبوظبي مركزاً لها، وترسيخ قدرات تشغيلية مستدامة على المدى الطويل، تتماشى مع أولويات التنمية الصناعية لدولة الإمارات.

وتحت مظلة "TBX Nexxia"، تنتقل هذه المنصة اليوم من مرحلة الالتزام الإستراتيجي إلى التنفيذ التشغيلي الفعلي ضمن منظومة الطاقة والتصنيع في الدولة.

وقد حظي هذا التفعيل بدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بصفتها العميل الأساسي، حيث أوكلت إلى "TBX Nexxia"مهمة التوريد طويل الأجل للأنابيب المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل، لاستخدامها في عمليات استخراج وإنتاج الغاز في أبوظبي.

ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز بالنسبة إلى أبوظبي ودولة الإمارات على الجانب التصنيعي فحسب؛ فخلال السنوات الأخيرة، واجهت سلاسل الإمداد العالمية تحديات متزايدة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات مسارات الشحن، وارتفاع الطلب على المواد الصناعية الحيوية.

وقد أسهمت هذه الظروف في تعزيز أهمية توطين القطاعات الإستراتيجية لضمان استمرارية الاقتصاد وأمن الطاقة. ومن خلال توطين تصنيع أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة في أبوظبي، تهدف مبادلة إلى تقليل الاعتماد على مراكز المعالجة البعيدة، وتسريع أوقات التسليم، وتعزيز مرونة القاعدة الصناعية الوطنية.

وتدعم هذه المنصة مشاريع البنية التحتية الحيوية للطاقة، سواء في التطبيقات التقليدية أو منخفضة الانبعاثات، وذلك من خلال توفير حلول أنابيب متخصصة مصممة للعمل في بيئات تشغيلية عالية الأداء وشديدة التآكل.

كما يتيح التصنيع المحلي لهذه المنتجات الاستجابة بشكل أسرع، وضمان درجة أعلى من الموثوقية في عمليات التسليم، والاستمرارية التشغيلية الأقوى للمشاريع الإستراتيجية في المنطقة.

ويسهم هذا المشروع أيضاً في تحقيق مجموعة أوسع من الأولويات الوطنية، من خلال توسيع الأنشطة الصناعية عالية القيمة، وتوفير المزيد من الوظائف التخصصية.

كما يتوقع له أن يدعم نقل المعرفة في مجالات التصنيع المتقدم، بدءاً من خبراء علم المعادن، ومهندسي العمليات، وصولاً إلى المتخصصين في مجال الجودة والفنيين المهرة، بما يشمل أنظمة الجودة، والتوثيق، ومعايير التتبع المطلوبة في سلاسل إمداد الطاقة الحيوية.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة، إن هذا المشروع يعكس التزام مبادلة طويل الأمد في بناء صناعات إستراتيجية تعزز مرونتها الاقتصادية وتنافسيتها العالمية، ومن خلال توطين القدرات التصنيعية المتقدمة في أبوظبي، فإننا نُسهم في بناء قاعدة صناعية أقوى يمكنها أن تدعم أمن الطاقة، فضلاً عن أهميتها في تنمية الخبرات الفنية، وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.

من جهته، قال خوسو إيماز، الرئيس التنفيذي لمجموعة توباثكِس، إن "TBX Nexxia" تجمع حلول المجموعة المتكاملة في مجال أنابيب تجهيز آبار النفط والغاز المقاومة للتآكل "CRA OCTG" تحت هوية موحدة، لتقدمها عبر منصة صناعية متكاملة.

وأضاف أنه بفضل المكانة الراسخة التي اكتسبتها أبوظبي كمحور إقليمي، وتكامل قدرات المجموعة الصناعية في إسبانيا والبرازيل، فقد أصبحت تحتل موقعاً يمكّنها من دعم عملائها بموثوقية عالية، وإمكانية التتبع الدقيق لسلسلة الإنتاج، والدعم الفني الوثيق على امتداد دورة حياة مشاريع الطاقة الحيوية بالكامل.

من جانبه رحب عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في أدنوك، بالإطلاق التشغيلي لمشروع "TBX Nexxia"، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرة توطين حلول الأنابيب المتقدمة وتعزيز مرونة سلاسل إمداد الطاقة في دولة الإمارات.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس التزام أدنوك المستمر بتحويل الشراكات الإستراتيجية إلى قدرات صناعية فعلية على أرض الواقع، بما يدعم نمو التصنيع المحلي، ويعزز المحتوى الوطني، ويسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات.

وتستعد TBX Nexxia لدعم البنية التحتية للطاقة في المنطقة لعقود قادمة، لتسهم بدورها في تعزيز مكانة أبوظبي مركزا صناعيا موثوقا يخدم الأسواق المحلية والدولية. وتعتمد في ذلك على طاقتها الإنتاجية الإجمالية البالغة 20,000 طن سنوياً من منتجات أنابيب تجهيز آبار النفط والغاز المقاومة للتآكل، بجانب قواها العاملة التقنية المتنامية.

ويُجسد إطلاق"TBX Nexxia" أهمية الشراكات طويلة الأمد في تحويل الطموحات الوطنية إلى قدرات تشغيلية ملموسة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تسارع وتيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات عبر مبادرات مثل "اصنع في الإمارات"، والإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

وتعكس هذه المنصة التزاماً مشتركاً بين مبادلة وتوباكِس بالاستثمار في بنية تحتية من شأنها أن تحقق قيمة حقيقية، وذلك من خلال تحسين موثوقية الإمداد، وتعزيز الصناعة المحلية ودعم المرونة الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات.

وتستند هذه الشراكة أيضاً إلى ريادة توباثكِس في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك حصولها على تصنيف "A" (ضمن فئة الريادة) في تقييم الإفصاح المناخي الصادر عن مشروع الإفصاح عن الكربون.

كما تحتل الشركة موقعاً متقدماً في تقييمات الاستدامة لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بما يتماشى مع خريطة طريق الاستدامة للمجموعة "طموح 2030".