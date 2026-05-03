وبحسب الوكالة، ذكرت المصادر ومسودة لبيان "أوبك+" أيضا أن 7 دول من أعضاء التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا، اتفقت من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا في يونيو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي.

وأوضحت المصادر أن الخطوة تهدف إلى إظهار استعداد التحالف لتوفير الإمدادات بمجرد انتهاء الحرب، ومضيه قدما في خطط زيادة الإنتاج.

ويضم الاجتماع، الأحد، 7 دول من أعضاء أوبك+ هي السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عمان.

ونقلت عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بمنطقة الخليج ومتعاملين عالميين أن زيادة الإنتاج ستظل رمزية إلى حد كبير حتى استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، وحتى عندما يحدث ذلك، فقد يستغرق الأمر عدة أسابيع، إن لم يكن شهورًا، حتى تعود التدفقات إلى طبيعتها.

وأدى الاضطراب إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، الأسبوع الماضي، لتتجاوز 125 دولارا للبرميل، إذ بدأ المحللون يتوقعون نقصا واسع النطاق في وقود الطائرات خلال شهر إلى شهرين، وارتفاعًا حادًا في مستوى التضخم العالمي.

وقالت منظمة أوبك في تقرير صدر الشهر الماضي إن متوسط إنتاج النفط الخام من جميع أعضاء أوبك+ بلغ 35.06 مليون برميل يوميا في مارس، بانخفاض قدره 7.70 مليون برميل يوميًا عن فبراير، إذ نفذ العراق والسعودية أكبر التخفيضات بسبب تقييد الصادرات.

وبحسب الوكالة، يُتوقع على نطاق واسع أن ترفع الدول السبع حصصها بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، وفقًا لأرني لومان راسموسن، كبير المحللين في شركة إدارة المخاطر العالمية "غلوبال ريسك ماناجمنت" (Global Risk Management).

ويوازي ذلك زيادة يومية مشابهة قدرها 206 آلاف برميل، أُعلن عنها في مارس وأبريل، بعد خصم حصة الإمارات.