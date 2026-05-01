وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتنحي عن منصبه، على أن يتولى جون تيرنوس، رئيس هندسة الأجهزة في أبل، المنصب في وقت لاحق من هذا العام.

وتعكس نتائج الفترة من يناير إلى مارس المعلنة الخميس الزخم المستمر لمبيعات آيفون.

وقال كوك في بيان إن هذا كان أفضل ربع سنوي للشركة لشهر مارس على الإطلاق، مع "نمو مزدوج الرقم في كل القطاعات الجغرافية".

وربحت الشركة 29.6 مليار دولار، أو 2.01 دولار للسهم الواحد، في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة قدرها حوالي 22 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 17 بالمئة تقريبا لتصل إلى 111.18 مليار دولار من 95.36 مليار دولار قبل عام. وشكلت مبيعات آيفون الجزء الأكبر من الإيرادات، حيث حققت حوالي 57 مليار دولار، لكنها جاءت أقل قليلا من التقديرات البالغة 57.21 مليار دولار وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن بعد أكبر عملية تجديد لتشكيلة المنتجات منذ آيفون إكس في عام 2017.

وانخفضت أسهم أبل بنحو واحد بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل إن مبيعات آيفون تراجعت في هذا الربع بسبب قيود إمدادات رقائق المعالجات المتطورة التي تشكل عقل الجهاز.

وأوضح لرويترز "كان الطلب غير مسبوق. وهناك فقط القليل من المرونة في سلاسل التوريد في الوقت الحالي للحصول على المزيد من المكونات".

وتفوقت الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا على توقعات المحللين هذا الربع. وكان المحللون الذين شملهم استطلاع شركة فاكت ست ريسيرش قد توقعوا أرباحا قدرها 1.95 دولار للسهم بإيرادات قدرها 109.46 مليار دولار.