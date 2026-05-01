وقال البنك، في بيان نشر عبر الإنترنت، الخميس، عقب اجتماع مجلس المحافظين بالبنك، "أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما رفع معدل التضخم وأثر سلبا على ثقة النشاط الاقتصادي. وستعتمد تداعيات الحرب على التضخم والنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط على شدة صدمة أسعار الطاقة ومدتها، وكذلك على حجم آثارها غير المباشرة والثانوية".

وأضاف البنك "كلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، كلما ازداد التأثير المحتمل على التضخم والاقتصاد بشكل أوسع".

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل إلى زيادة معدلات التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل أوسع.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب وكبح التضخم، مع ما يترتب على ذلك من فائدة للمدخرين.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن "توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة، على الرغم من ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير بشكل ملحوظ".

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى استعداد البنك للتحرك إذا لزم الأمر، مؤكدة أن مدة استمرار الصراع في الشرق الأوسط ستكون عاملا حاسما.

معضلة التضخم

في غضون ذلك، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو في أبريل متخطيا أكثر هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة، مما زاد الضغط على البنك لرفع أسعار الفائدة رغم أن وتيرة النمو الاقتصادي المعتدلة وبيانات التضخم الأساسي من العوامل التي تجعل اتخاذ أي خطوة أقل إلحاحا.

وقفز التضخم من 2.6 بالمئة في مارس إلى ثلاثة بالمئة في أبريل، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند 124 دولارا أمس الخميس في أعقاب حرب إيران.

ومع ذلك، لا تظهر البيانات أي دلائل على ظهور أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى مناحي الاقتصاد بشكل عام. وتبطأ التضخم الأساسي إلى 2.2 بالمئة في أبريل من 2.3 بالمئة في الشهر السابق عليه.