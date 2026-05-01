مع اضطراب الإمدادات وغلق مضيق هرمز، ترتفع تكلفة الوقود النفاث بوتيرة حادة، ما يضع شركات الطيران أمام موجة تضخمية يصعب امتصاصها في ظل هوامش ربح ضيقة بالفعل.

تأتي صدمة الطاقة هذه لتكشف عن هشاشة هيكلية في صناعة الطيران الأميركية، التي تعتمد بشكل كبير على استقرار أسعار الوقود وقدرتها على التحوط المالي. ومع تسارع ارتفاع الأسعار، تجد الشركات نفسها أمام معادلة معقدة: إما تمرير التكاليف إلى المسافرين، أو تحمل خسائر متزايدة، في وقت تتزايد فيه المنافسة وتتباطأ فيه وتيرة الطلب.

في سياق هذه الأزمة، يتجلى ما يمكن وصفه بـ"الانكشاف المزدوج" للقطاع؛ فمن جهة، تعتمد الولايات المتحدة على شبكة إمدادات طاقة عالمية شديدة الحساسية للصدمات الجيوسياسية، ومن جهة أخرى، يظل قطاع الطيران نفسه محدود القدرة على التكيف السريع مع تقلبات الوقود. وبين هذين العاملين، تتحول أزمة وقود الطائرات إلى اختبار حقيقي لقدرة الصناعة الأميركية على الصمود في وجه عاصفة طاقوية غير مسبوقة.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، إلى تحذيرات رئيس شركة دلتا إيرلاينز، إد باستيان، هذا الشهر، من أن شركات الطيران الأميركية يجب أن تتحسن وإلا "ستواجه خطر الإقصاء"، وذلك في ظل ارتفاع أسعار وقود الطائرات الناجم عن أزمة الشرق الأوسط، مما يضع الصناعة تحت ضغط جديد.

ويضيف: "أعتقد بأننا سنشهد بعض الترشيد.. قبل نهاية العام بوقت طويل.. لا أعتقد بأن أمام القطاع متسعاً من الوقت للاستجابة".

بدأت تظهر بالفعل بوادر هذا الضغط؛ فقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن إدارته تدرس شراء شركة "سبيريت إيرلاينز "، وهي شركة طيران "منخفضة التكلفة للغاية" أعلنت إفلاسها مرتين خلال عامين.

تسلط محنة شركة سبيريت الضوء على الاتجاهات المقلقة في قطاع الطيران الأميركي والتي تعود إلى فترة الوباء، ولكنها تتكشف الآن بسبب صدمة في أسعار الوقود أجبرت شركات الطيران على خفض الرحلات الجوية ورفع الأسعار.

بينما تتقدم دلتا ويونايتد إيرلاينز أكثر فأكثر وسط ارتفاع الطلب من المسافرين المميزين ورجال الأعمال والمسافرين لمسافات طويلة، عانت العديد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، مما أثار تساؤلات حول نموذج الطيران الأميركي المحرر.

توترات متصاعدة

من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الحرب الأخيرة والتوترات المتصاعدة في مضيق هرمز كشفت بشكل واضح أن الأمن الجوي الأميركي ليس بمنأى عن اضطرابات الشرق الأوسط، بل يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بها، نتيجة هشاشة مخزونات الطوارئ والاعتماد الكبير على تدفقات النفط العالمية لتغذية مصافي التكرير.

منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، سجلت أسعار وقود الطائرات في الولايات المتحدة مستويات قياسية (..) وفي آسيا، تضاعفت الأسعار، ما انعكس بشكل مباشر على المطارات الأميركية، خاصة في الساحل الغربي التي تعتمد على الوقود المستورد، لتدخل في حالة من الشلل الجزئي.

الولايات المتحدة، رغم كونها منتجاً كبيراً للنفط، إلا أن مصافيها، لا سيما في الساحل الشرقي، تعتمد على مزيج من الخام العالمي الذي تأثر بتعطل نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط المارة عبر مضيق هرمز.

ويشير الخفاجي إلى أن شركات طيران كبرى مثل دلتا ويونايتد إيرلاينز أعلنت عن زيادات غير متوقعة في تكاليف الوقود خلال الربع الأول من عام 2026 فقط، ما يعكس حجم الضغوط التشغيلية المتزايدة على القطاع.

ويبيّن أن الأزمة كشفت عن عدة مواطن ضعف هيكلية، أبرزها غياب احتياطي استراتيجي مخصص لوقود الطائرات، على غرار الاحتياطي النفطي الخام، ما جعل المطارات الأميركية تعتمد على مخزونات تكفي لأيام محدودة فقط. كما أن إغلاق بعض الأجواء الجوية وإعادة توجيه الرحلات حول مناطق النزاع أدى إلى زيادة استهلاك الوقود.

ويختتم الخفاجي حديثه بالقول:

"إن ما يحدث اليوم لا يمثل مجرد نقص في الإمدادات، بل هو اختبار قاسٍ لقدرة قطاع الطيران الأميركي على الصمود، إذ دخل هذه الأزمة بمخزونات هي الأدنى منذ ثلاثة عقود، وخرج منها مثقلاً بديون التشغيل وتكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب".

"تؤكد هذه الأزمة أن صناعة الطيران الأميركية تعاني من انكشاف مزدوج؛ ضعف داخلي ناجم عن تراجع قدرات التكرير، وارتهان خارجي للممرات المائية في الشرق الأوسط".

"من دون استثمارات حقيقية في الوقود المستدام وتأمين سلاسل توريد محلية مستقلة، سيظل هذا القطاع عرضة للتقلبات مع كل هزة سياسية في طهران أو مضيق هرمز".

تحذيرات

وتنقل شبكة "سي بي إس نيوز" تحذيرات الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، من أن الضغط على صناعة الطيران قد يتفاقم في الأسابيع المقبلة مع انخفاض إمدادات وقود الطائرات، نتيجة للاضطرابات المرتبطة بحرب إيران.

وأضاف:

وقود الطائرات في المناطق الرئيسية كان بالفعل عند مستويات منخفضة موسمياً قبل بدء الصراع، مما جعل الأسواق عرضة لصدمات العرض.

"لا تسير الأمور على ما يرام اليوم. لذا، نشهد نقصاً حاداً في وقود الطائرات في أوروبا وآسيا، ونرى شركات الطيران تعلن عن تعديلات في جداول رحلاتها".

"أعتقد بأن قطاع الطيران هو بلا شك من القطاعات التي من المرجح أن تسوء فيها الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة."

ارتفعت أسعار وقود الطائرات بشكل حاد منذ أواخر فبراير، مما يعكس محدودية الشحن عبر مضيق هرمز - وهو نقطة عبور نفطية حيوية يمر عبرها عادةً ما يقرب من خُمس الإمدادات العالمية.

تداعيات عامة

من لندن، يؤكد الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

أزمة الطاقة العالمية، بمختلف أشكالها، تُلقي بظلالها على الاقتصاد الدولي ككل.

النقص في وقود الطائرات يؤثر بشكل مباشر في المرحلة الأولى على الدول الآسيوية، قبل أن يمتد إلى أوروبا، ثم إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية، خاصة مع اتجاه بعض شركات الطيران إلى تطبيق نظام الحصص في توزيع الوقود، وما قد يترتب عليه من إلغاء رحلات جوية.

هذا الوضع من شأنه أن ينعكس سلبًا على قطاعي السفر والطيران، ومن ثم قطاع السياحة.

العديد من الدول تعتمد بشكل أساسي على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، إضافة إلى دورها في دعم سوق العمل وتوفير فرص التشغيل.

ويشير القاسم إلى أن شركات الطيران منخفضة التكلفة بدأت بالفعل في إلغاء عدد من رحلاتها، في ظل تصاعد الخسائر الناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

ويشدد على أهمية بناء احتياطيات استراتيجية من وقود الطائرات لدى شركات الطيران، على غرار احتياطيات النفط والغاز، بما يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وضمان استمرارية العمليات.

ويضيف أنه في حال استمرار أسعار وقود الطائرات عند مستوياتها المرتفعة الحالية، فإن شركات الطيران العالمية ستكون مضطرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات والتعديلات التشغيلية للتكيف مع هذه الضغوط المتزايدة.