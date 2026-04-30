وذكرت الإمارات، رابع أكبر دولة منتجة في أوبك، الثلاثاء الماضي، أنها ستخرج من المجموعة في أول مايو 2026.

وأشار البنك في مذكرة أن قرار الإمارات لن يتسبب في أي آثار عملية فورية على قدرتها على إنتاج وبيع مزيد من النفط نظرا لإغلاق مضيق هرمز.

وأضافت المذكرة أن الحكومة الإماراتية تسعى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2027، وبالتالي رفع القدرة على إنتاج وتصدير ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميا فوق المستويات الحالية، وهو ما يعادل حوالي 1.4 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

وقال البنك في المذكرة إن الإمارات ساهمت بأكثر من 11 بالمئة من إنتاج أوبك في 2025.