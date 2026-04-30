وذكرت الشركة في بيان صحفي أن صافي الأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس قفز إلى 47.22 تريليون وون (31.8 مليار دولار) من 8.22 تريليون وون (نحو 5.5 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الرسمية.

كما قفزت الأرباح التشغيلية بأكثر من ثمانية أضعاف ليصل إلى 57.23 تريليون وون (نحو 38.5 مليار دولار)، من 6.68 تريليون وون (نحو 4.5 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها، بينما زادت المبيعات بنسبة 69.2% لتصل إلى 133.87 تريليون وون (نحو 90 مليار دولار)، مقارنةً بـ 79.14 تريليون وون (نحو 53.2 مليار دولار).

وأعلنت سامسونغ أن "الأرباح التشغيلية والمبيعات القياسية التي حققتها خلال الربع الأخير تعود بشكل أساسي إلى المبيعات القوية لرقائق الذكاء الاصطناعي ذات الهوامش الربحية العالية، وارتفاع أسعار الذاكرة في قسم حلول الأجهزة".

وأضافت الشركة أن ضعف قيمة الوون مقابل الدولار الأميركي ساهم في زيادة الأرباح التشغيلية بمقدار 1.8 تريليون وون (نحو 1.2 مليار دولار) إضافية.

وتتوقع الشركة أداءً قويًا في الربع الثاني، حيث من المرجح أن يدعم استمرار الاستثمار المكثف في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا العالمية أسعار رقائق الذاكرة.

وقد كثفت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك ميتا وأمازون، إنفاقها على مراكز البيانات والأجهزة ذات الصلة، مما عزز الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ولتلبية الطلب المتزايد، أعلنت سامسونغ للإلكترونيات عن خططها لتوسيع نطاق توريد ذاكرة النطاق الترددي العالي من الجيل السادس (HBM4) هذا العام.

وقد تجاوزت الأرباح توقعات السوق. وبلغ متوسط تقديرات المحللين للأرباح الصافية 39.12 تريليون وون (نحو 26.3 مليار دولار)، وفقًا ليونهاب إنفوماكس، ذراع البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء.

وفي تمام الساعة 9:35 صباحاً، جرى تداول أسهم شركة سامسونغ للإلكترونيات على ارتفاع بنسبة 1.22% لتصل إلى 229,000 وون (نحو 154 دولاراً)، متخطيا مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) الأوسع نطاقا والذي ارتفع بنسبة 0.48%.