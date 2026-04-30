وارتفاع سهم الشركة بأكثر من 4 بالمئة، بعد تذبذبه في التداولات الممتدة بعد إغلاق وول ستريت.

وقالت الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا إن مبيعات وحدتها للحوسبة السحابية ارتفعت بنسبة 28 بالمئة، وهو أسرع نمو تُسجله خلال 15 ربع عام مالي.

وتجاوز هذا الرقم نمو شركة "أمازون ويب سيرفيسز" البالغ 24 بالمئة في الربع الرابع، والذي سبقه نمو بنسبة 20 بالمئة في الربع الثالث.

فيما يلي أداء الشركة مقارنةً بتوقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم مجموعة بورصة لندن (LSEG):

ربحية السهم: 2.78 دولار، مقابل التوقعات 1.64 دولار

الإيرادات: 181.52 مليار دولار ما يمثل زيادة بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي، مقابل التوقعات عند 177.30 مليار دولار

كما ركزت وول ستريت على أرقام الإيرادات الرئيسية الأخرى:

خدمات أمازون السحابية (AWS): بلغت 37.59 مليار دولار مقابل التوقعات 36.64 مليار دولار، وفقًا لـ StreetAccount

الإعلانات: 17.24 مليار دولار مقابل 16.87 مليار دولار، وفقًا لـ StreetAccount

ارتفعت إيرادات قطاع الحوسبة السحابية في أمازون بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 37.59 مليار دولار، مسجلةً بذلك أسرع نمو لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت وول ستريت تتوقع نمو مبيعات AWS بنسبة 26 بالمئة.

الذكاء الاصطناعي

تسعى أمازون وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى لتبرير إنفاقها الضخم على الذكاء الاصطناعي، والذي قد يصل إلى 700 مليار دولار بحلول عام 2026.

وكانت أمازون قد توقعت في فبراير الماضي أن تصل نفقاتها الرأسمالية إلى 200 مليار دولار في عام 2026، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي.

وأعلنت الشركة مؤخرًا عن سلسلة من الصفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مع شركات OpenAI وAnthropic وMeta.

وهذا من شأنه أن يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن موعد تحقيق عوائد من هذا الإنفاق، ولكنه يشير أيضًا إلى أن أمازون ستحتاج إلى إنشاء المزيد من مراكز البيانات والبنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أمازون عن نيتها شراء شركة غلوبال ستار في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 11.57 مليار دولار، وهي ثاني أكبر صفقة استحواذ في تاريخها.

توقعات المبيعات

أعلنت أمازون أنها تتوقع أن تتراوح مبيعاتها للربع الحالي بين 194 و199 مليار دولار، بينما توقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم مجموعة بورصة لندن (LSEG) أن تصل إلى 188.9 مليار دولار.

وأعلنت الشركة أن دخلها التشغيلي للربع الثاني من المتوقع أن يتراوح بين 20 و24 مليار دولار، بينما توقع المحللون أن يصل إلى 22.65 مليار دولار، وفقًا لبيانات StreetAccount.

ونمت إيرادات قطاع متاجرها الإلكترونية، الذي لا يزال يمثل الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات أمازون، بنسبة 12 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 64.3 مليار دولار، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 62.7 مليار دولار.

وبالتزامن مع إعلان أرباحها، أعلنت الشركة أن موسمها السنوي للخصومات "برايم داي" سيُقام في يونيو، أي قبل موعده المعتاد بشهر.

وقفزت إيرادات الإعلانات بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 17.24 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت للنمو البالغة 21.2 بالمئة.

وتُعدّ هذه الوحدة من أسرع قطاعات الشركة نموًا وأكثرها ربحية، حيث يأتي الجزء الأكبر من إيراداتها من إعلانات المنتجات المدعومة على موقعها الإلكتروني.

انخفض عدد موظفي أمازون بمقدار ألف موظف منذ الربع الأخير. وأنهت الشركة الربع الأول بـ 1.57 مليون موظف على مستوى العالم، وهو رقم ثابت تقريبًا مقارنةً بالعام الماضي.

وأعلنت الشركة في بداية الربع الأول عن نيتها تسريح 16 ألف موظف من موظفيها الإداريين، بعد أن خفضت عدد موظفيها بمقدار 14 ألفًا في أكتوبر.