وكانت توقعات وول ستريت تشير إلى إيرادات تتجاوز في المتوسط 107 مليارات دولار.

كما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول بنسبة 81.5 بالمئة لتصل إلى 62.6 مليار دولار مقارنة بـ 34.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لغوغل وألفابت، سوندر بيتشاي، إن هذا الربع شهد رقما قياسيا في عمليات البحث عبر محرك غوغل.

ويتابع المستثمرون عن كثب أعمال الإعلانات لدى غوغل مع إدخال الشركة ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث، والتي تقدم إجابات مباشرة لأسئلة المستخدمين، في خطوة تشبه ما يقدمه منافسون جدد.

وقد يؤدي هذا التحول إلى تقليل حاجة المستخدمين للنقر على الروابط المصاحبة لنتائج البحث، إلا أن ألفابت أكدت أن هذا التغيير أدى في المقابل إلى زيادة الاستخدام.

وارتفعت إيرادات الإعلانات، وهي المصدر الرئيسي لدخل الشركة، بنسبة 15.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 77.25 مليار دولار خلال الربع الماضي.

كما قفزت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 63 بالمئة لتصل إلى 20 مليار دولار.

استثمارات متزايدة في الذكاء الاصطناعي

وكغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، تضخ ألفابت عشرات المليارات من الدولارات لتوسيع بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتم رفع نطاق الاستثمارات الرأسمالية لهذا العام مما يتراوح بين 175و185 مليار دولار إلى ما بين 180و190 مليار دولار.

وقالت المديرة المالية أنات أشكنازي خلال مؤتمر هاتفي مع محللين إن الإنفاق من المتوقع أن يرتفع أكثر في عام 2027.