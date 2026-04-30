وارتفع صافي الدخل إلى 2.5 مليار دولار، أو 0.63 دولار للسهم، مقارنة بـ471 مليون دولار، أو 0.12 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي ما يمثل قفزة بنسبة 431 بالمئة. كما زادت الإيرادات بنسبة 6.4 بالمئة لتصل إلى 43.3 مليار دولار.

كما رفعت شركة فورد توقعاتها السنوية المعدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى ما بين 8.5 و10.5 مليارات دولار، مقارنة بتوقعات سابقة بين 8 و10 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي جيم فارلي: "تعكس نتائجنا القوية في الربع الأول ورفع التوقعات السنوية الزخم الذي تحققه خطة فورد بلاس".

وأضاف: "لقد وضعنا الأساس لشركة فورد أكثر حداثة ومرونة، مع تحسين التكاليف والجودة".