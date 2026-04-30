وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع الشركة الآن استثمارات رأسمالية تتراوح بين 125 و145 مليار دولار، مدعومة بنمو مستمر في أعمال الإعلانات. وكان النطاق السابق الذي أعلن قبل ثلاثة أشهر يتراوح بين 115 و135 مليار دولار.

وفي عام 2025، أنفقت الشركة نحو 72 مليار دولار، معظمها على توسيع مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

نمو في أعمال الإعلانات

تأتي تمويلات توسع الذكاء الاصطناعي من النشاط الإعلاني المزدهر لشركة ميتا، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الماضي بنحو الثلث مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 56.3 مليار دولار.

وقفزت الأرباح بنسبة 61 بالمئة لتصل إلى نحو 26.8 مليار دولار، وتشمل هذه النتيجة فائدة ضريبية بنحو 8 مليارات دولار تم تسجيلها في الربع الأول من العام.

ويهدف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى التفوق على منافسين مثل شركة "أوبن إيه آي" المطورة لـ "تشات جي بي تي"، وكذلك غوغل وشركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك "إكس إيه آي"، في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولهذا الغرض، يستعد زوكربيرغ لإنفاق مليارات الدولارات، حتى مع احتمال بناء سعات مفرطة في مراكز البيانات.

تراجع في عدد المستخدمين بسبب إيران وروسيا

خلال الفترة الأخيرة، استخدم 3.56 مليار شخص على الأقل تطبيقا واحدا من تطبيقات ميتا، مقارنة بـ 3.58 مليار قبل ثلاثة أشهر. وعزت الشركة هذا التراجع إلى حجب الإنترنت في إيران وقيود على تطبيق المحادثة واتساب في روسيا.

كما تمتلك المجموعة منصة الصور والفيديو إنستجرام، إضافة إلى تطبيق ثريدز، المنافس لمنصة إكس التابعة لماسك، المعروفة سابقا باسم تويتر.