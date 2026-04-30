يأتي ذلك من خلال افتتاح مقرها الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مركز دبي المالي العالمي، في خطوةٍ تعزز قدرتها على تنمية فريقها المحلي بالتزامن مع تسارع نمو الطلب على حلول الدفع وحفظ الأصول الرقمية المُنظمة والمدعومة بتقنية البلوكشين في مختلف أنحاء المنطقة.

أسست "ريبل" مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لأول مرة في دبي عام 2020، ومنذ ذلك الحين، تواصل الشركة تعزيز حضورها الإقليمي، إذ تمثل المنطقة اليوم حصةً بارزة من قاعدة عملائها العالمية. ويعكس افتتاح المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي حجم هذا النمو، ويوفّر المساحة اللازمة لمضاعفة حجم فريق عمل "ريبل" الإقليمي، مما يسهم في تعزيز مستوى الدعم المقدم لعملائها وشركائها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك مؤسسات وشركات رائدة مثل بنك "زاند"، و"كنترول آلت"، و"جارانتي بي بي في إيه"، وبنك "أبسا"، و"تشيبر كاش".

ويُعزى الزخم المتسارع الذي حققته "ريبل" في منطقة الشرق الأوسط إلى سلسلة من الإنجازات التنظيمية البارزة؛ ففي مارس 2025، أصبحت الشركة أول مزوّد لخدمات الدفع عبر تقنية البلوكشين يحصل على ترخيص كامل من سلطة دبي للخدمات المالية، بما أتاح لها تقديم خدمات مدفوعات رقمية عابرة للحدود ومنظمة انطلاقًا من مركز دبي المالي العالمي. ومؤخرًا، وافقت سلطة دبي للخدمات المالية على عملة "RLUSD"، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار من ريبل، كرمز رقمي معترف به، بما يمكّن الشركات الخاضعة للتنظيم داخل مركز دبي المالي العالمي من استخدامها.

في هذه المناسبة، صرّح ريس ميريك، المدير الإداري لـ ريبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: " خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المنطقة محركًا حيويًا وركيزةً أساسية في مسيرة نمونا العالمي. لافتًا إلى أن افتتاح المقر الإقليمي الجديد يجسّد التزام الشركة الدائم بدعم النمو المستمر الذي تشهده المنطقة. وأضاف: "منذ انطلاقنا في دولة الإمارات، شهدنا اهتمامًا واسعًا وإقبالًا متزايدًا من الشركات المحلية على خدمات البنية التحتية للمدفوعات المنظمة والمدعومة بتقنية البلوكشين، وهو اهتمام يواصل النمو يومًا بعد يوم. ومن خلال توسيع فريقنا في دبي، سنتمكن من مواصلة دعم عملائنا وشركائنا بشكلٍ أفضل على مستوى المنطقة وخارجها".

من جانبه، صرّح عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، قائلًا: "إن توسّع ريبل في مركز دبي المالي العالمي يُعد مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة التي تحظى بها دبي لدى الشركات العالمية في مجال الأصول الرقمية، بوصفها وجهة عالمية رائدة لتقنيات البلوكشين ".

وأشار إلى أن ريبل قدمت، منذ اتخاذها دبي مقرًا إقليميًا لها، نموذجًا متميزًا يجمع بين الطموح والالتزام المسؤول؛ حيث ساهمت بفاعلية في ربط المؤسسات المالية بمستقبل القطاع عبر تقديم حلول تقنية منظمة وقابلة للتوسع. معربًا عن تطلعه لتعميق هذه الشراكة مع مواصلة ربيل توسيع حضورها داخل المركز.