وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي بنسبة 18 بالمئة إلى 82.9 مليار دولار، في حين زاد صافي الأرباح إلى 31.78 مليار دولار مقابل 25.82 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت إيرادات قطاع مايكروسوفت كلاود للحوسبة السحابية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي 54.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 29 بالمئة سنويا، مدعومة بزيادة الطلب على منصاتها في هذا المجال.

وزادت إيرادات خدمة الحوسبة السحابية أزور وغيرها من الخدمات السحابية بنسبة 40 بالمئة في حين زادت إيرادات خدمة إنتليجانت كلاود بنسبة 30 بالمئة إلى 34.7 مليار دولار.

وزادت إيرادات قطاع "الإنتاجية ومعالجة الأعمال" الذي يشمل مايكروسوفت 365 ولينكد إن بنسبة 17 بالمئة إلى 35 ملياردولار، مدفوعة بالنمو في خدمتي مايكروسوفت 365 ودايناميكس 365.

في المقابل تراجعت إيرادات قطاع "الحوسبة الشخصية" الذي يشمل نظام التشغيل ويندوز والألعاب وإنتاج الأجهزة بنسبة 1 بالمئة إلى 13.2 مليار دولار.

وقال ساتيا ناديلا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت: "نحن نركز على توفير البنية التحتية وحلول الحوسبة السحابية وللذكاء الاصطناعي وتمكين كل شركة من تقييم نتائجها وتحقيق أقصى استفادة منها في عصر الحوسبة الذكية... إيرادات أعمالنا في مجال الذكاء الاصطناعي تجاوزت معدل 37 مليار دولار سنويا، بزيادة نسبتها 123 بالمئة سنويا".