يذكر أن سعر الأساس (Base Rate) في المركزي هو السعر المرجعي الذي يحدد التوجه العام للسياسة النقدية في الدولة، ويرتبط به سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك التجارية على الاقتراض والودائع.

وبحسب بيان صادر عن المركزي الإماراتي فإن هذا القرار يأتي إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء.

كما قرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

يحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الموقف العام للسياسة النقدية، ويوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.