وواصلت دولة الإمارات ترسيخ حالة الاستقرار والاستمرارية بدعم من الاستجابة الحكومية المنسقة والاستباقية والتي أسهمت في ضمان استمرارية عمل البنية التحتية الحيوية دون انقطاع، والحفاظ على ثقة الأعمال عبر القطاعات الرئيسية.

كما واصلت "إن إم دي سي جروب" تحقيق تقدم متوازن عبر مشاريعها المختلفة مدعومة بجهود تنفيذ مدروسة وتنسيق تشغيلي فعال.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الإيرادات قد بلغت 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بفضل التحويل المستمر لمحفظة المشاريع إلى إيرادات.

كما أوضح البيان أن صافي الربح بلغ 387 مليون درهم (105.38 مليون درهم)، بما يعكس نهجًا ماليًا منضبطًا وحذرًا في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتعقيد.

وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 55.4 مليار درهم، الأمر الذي يعكس رؤية قوية للإيرادات المستقبلية، فيما وصلت قيمة المشاريع المستقبلية إلى 92 مليار درهم عبر وحدات الأعمال التابعة للمجموعة " ان ام دي سي انيرجي"، و"ان ام دي سي دريدجيجنج اند مارين" و"ان ام دي سي انفرا"، بما يؤكد اتساع نطاق الفرص المتاحة ضمن القطاعات الرئيسية للمجموعة.

وخلال الربع الأول، واصلت "إن إم دي سي جروب" تعزيز زخم أعمالها فى قطاع البنية التحتية من خلال "إن إم دي سي إنفرا"، مع التركيز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية.

كما أسهم الاستحواذ على شركة "لانتانيا أجواس" في تعزيز حضور المجموعة عالمياً ضمن قطاع المياه، فيما عزز المشروع المشترك بين "إن إم دي سي جروب" وشركة "سي سي سي" من قدراتها في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاع النفط والغاز البري، بما يوسع نطاق خدماتها عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وبلغت قيمة المشاريع الممنوحة خلال الفترة 1.8 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم من شركة "ان ام دى سى دريدجينج اند مارين"، و0.3 مليار درهم من خلال "ان ام دى سى انفرا"، في مؤشر على استمرار الطلب على الخدمات الأساسية ضمن مجالات أعمال المجموعة الرئيسية.

كما حافظت "إن إم دي سي جروب" على صافي نقدي بقيمة 5.2 مليار درهم، مما يعزز من مركزها المالي وقدرتها على التعامل مع متغيرات السوق، ومواصلة الاستثمار في مجالات النمو الاستراتيجية.

وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة "إن إم دي سي جروب"، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على الاستقرار، ووضوح الرؤية، والتخطيط طويل الأمد، وهي عوامل تشكل قاعدة راسخة للنمو المستدام وتعزز ثقة الشركات في التوسع والاستثمار.

وأوضح أن "إن إم دي سي جروب" تواصل توظيف قدراتها وشراكاتها في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي للدولة ، فيما تعكس نتائج الربع الأول قوة نموذج أعمال المجموعة، ومتانة ميزانيتها العمومية، وانضباطها في التنفيذ، بجانب التزام÷ا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين وجميع الأطراف المعنية.

من جانبه أضاف الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ "إن إم دي سي جروب"، أن نتائج الربع الأول تعكس متانة المنظومة التشغيلية للمجموعة وقدرتها على الحفاظ على وتيرة تنفيذ مستقرة عبر مختلف قطاعات أعمالها، مدعومة بنموذج تشغيلى متكامل وبيئة اقتصادية منظمة تدعم استدامة النمو.

وأشار إلى أن المجموعة نجحت خلال هذه الفترة في تحقيق نمو متوازن في الإيرادات، مع الحفاظ على مستويات ربحية قوية وتعزيز محفظة مشاريعها، بالتوازي مع التوسع المدروس في مجالات إستراتيجية تشمل البنية التحتية، وقطاع المياه، وخدمات الطاقة البرية، لافتا إلى أنه مع استمرار هذا الزخم، تتمتع المجموعة بموقع قوي يتيح لها اقتناص فرص جديدة وتحقيق أداء مستدام ومتسق خلال عام 2026 وما بعده.

وذكر أن "إن إم دي سي جروب" تواصل متابعة التطورات الإقليمية مع الحفاظ في الوقت ذاته على نهج مدروس ورؤية استباقية في إدارة أعمالها، وبدعم من قوة محفظة مشاريعها القوية، وتنوع مشاريعها المستقبلية، بجانب متانة مركزها المالي، تتمتع المجموعة بقدرة عالية تمكنها من الحفاظ على استدامة الأداء والاستفادة من الفرص المستقبلية بكفاءة وثقة.