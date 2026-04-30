وقالت شركة بروج، في بيان نشر الخميس، إنها حققت إيرادات بقيمة 4.41 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وأرباحاً معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.26 مليار درهم (343 مليون دولار)، وصافي أرباح بلغ 573 مليون درهم (156 مليون دولار)، وذلك رغم التطورات الإقليمية الحالية والتحديات اللوجستية.

وجاءت نتائج "بروج" مدعومة بأداء تشغيلي قوي، حيث أنتجت الشركة 1.21 مليون طن، ما يعادل 98 بالمئة من الطاقة الإنتاجية الاسمية.

وعلى الرغم من التطورات التي أثّرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، قامت "بروج" بتوجيه 61 بالمئة من إنتاج شهر مارس بنجاح عبر مسارات لوجستية بديلة.

كما شهدت الأسعار نموّاً قوياً بنسبة 62 بالمئة خلال شهر مارس، مدفوعة بنقص عالمي في إمدادات منتجات البولي أوليفين، واستمر هذا الارتفاع خلال شهر أبريل، ما يدعم التوقعات الإيجابية لأداء الشركة للعام بأكمله.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي": "نثمّن الجهود الاستثنائية التي قدّمها فريق عملنا، والتي جسّدت أعلى مستويات الاحترافية والالتزام في مواجهة التحديات الكبيرة التي شهدتها المنطقة. لقد حققت ’بروج‘ أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بكفاءة الأداء، والتميّز التشغيلي، والانضباط المستمر في إدارة التكاليف. كما أثبتت خطط استمرارية الأعمال لدينا فاعليتها وكفاءتها. ومع ظهور مؤشرات إيجابية على تعافي الأسعار عالمياً وتحسّن ظروف السوق، تتميز ’بروج‘ بمكانة فريدة لتحويل الفرص إلى نمو في الأرباح، وضمان استمرارية الإمدادات للعملاء، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".

إنتاج قوي وعمليات آمنة رغم التطورات الإقليمية

وخلال الربع الأول، سجّلت "بروج بي إل سي" حجم إنتاج بلغ 1.21 مليون طن، مع معدل تشغيل وصل إلى 98 بالمئة من الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، مما يؤكد صلابة العمليات التشغيلية للشركة. وتمّ تخزين الفائض من الإنتاج تمهيداً لتوزيعه خلال الأشهر القادمة، بالاعتماد على إدارة فعّالة للمخزون وحلول لوجستية بديلة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة للعاملين وحماية الأصول.

وكما أعلنت الشركة في 6 أبريل، وقع حادث في مرافق إنتاج "بروج بي إل سي" في مدينة الرويس الصناعية بتاريخ 5 أبريل، حيث أسفر سقوط حطام بعد اعتراض ناجح من أنظمة الدفاع الجوي، عن إلحاق أضرار في بعض الأصول، وتمّ تعليق الأنشطة الإنتاجية في المنشآت المتأثرة بعد الحادث.

وبعد الانتهاء من الإصلاحات الأولية لبعض الخطوط المتأثرة وإعادة التشغيل التدريجي للمصنع، أصبحت معظم وحدات الإنتاج قيد العمل، مع تزايد معدلات تشغيلها تدريجياً. ويُباع المخزون المتبقي من الإنتاج غير المباع خلال شهر مارس بأسعار أعلى في الربع الثاني، ما يدعم استمرارية الإمدادات للعملاء طوال النصف الأول من العام.

استجابة لوجستية سريعة تدعم قوة المبيعات في ظلّ ارتفاع الأسعار

يجسّد أداء "بروج بي إل سي" خلال الربع الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمالها وصلابة منصتها التجارية واللوجستية، مدعوماً بتخطيط فعّال لاستمرارية الأعمال وتنسيق وثيق مع الشركاء والجهات المعنية والسلطات المحلية.

وحققت "بروج" إيرادات قوية بلغت 4.41 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال الربع الأول، حيث قامت بتفعيل مسارات توزيع بديلة نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز، مع استيعاب ارتفاع تكاليف الشحن ضمن استراتيجيتها التسعيرية. وساهمت الاستجابة السريعة لخطط استمرارية الأعمال في دعم الإمدادات وتعزيز علاقات الشركة مع عملائها خلال فترة الاضطرابات.

وكانت الأسعار العالمية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 62 بالمئة في شهر مارس في ظل نقص عالمي في إمدادات البولي أوليفين، إلى جانب الطلب القوي على منتجات "بروج بي إل سي" المتخصصة. وقد ساهم هذا الارتفاع في زيادة متوسط أسعار البيع، رغم أن الزيادة في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأخير من عام 2025 اقتصرت على 172.5 درهماً (47 دولاراً) للطن، نتيجة انخفاض مستويات الأسعار المرجعية في شهري يناير وفبراير.

وعلى الرغم من تقلبات السوق، تمكنت الشركة من الحفاظ على علاوات سعرية تفوق الأسعار المرجعية.

خلق وتعزيز القيمة للمساهمين

وافق مساهمو "بروج بي إل سي" على توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 4.85 مليار درهم (1.32 مليار دولار) عن السنة المالية 2025 (16.2 فلساً للسهم)، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عُقد في 7 أبريل 2026. ومن المتوقع أن تحافظ "بروج الدولية" على هذا المستوى من التوزيعات حتى عام 2030 على الأقل، وذلك رهناً بموافقة المساهمين.

ويبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النهائية لعام 2025 التي وافق عليها المساهمون، 2.42 مليار درهم (658 مليون دولار)، (8.1 فلساً للسهم)، وسيتمّ دفعها في أو حوالي 5 مايو 2026 أو قريباً من هذا التاريخ، للمساهمين المسجلين حتى يوم 17 أبريل 2026.

وبموجب اتفاقية تم إبرامها مؤخراً مع "أدنوك" و"أو إم في" (الاتفاقية)، حصلت "بروج بي إل سي" على حقوق تشغيل مشروع "بروج 4" الضخم وتسويق منتجاته، بدون الحاجة إلى دفع أي تكاليف رأسمالية مسبقة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع صافي أرباح تراكمية بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ما يعادل نمواً سنوياً في أرباح "بروج بي إل سي" يقارب 10 بالمئة بعد الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة، وتخضع النتائج المالية لعوامل السوق والعمليات التشغيلية والعوامل التنظيمية.

كما حقّقت "بروج بي إل سي" قيمة مضافة بلغت 525 مليون درهم (143 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2026، من خلال برنامجها للتحول الرقمي والتكنولوجيا المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إحراز تقدم في مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد والمستودع الرقمي، حيث قامت الشركة بتصنيع قطع غيار أساسية عند الطلب، مما ساهم في تقليص أوقات التسليم وخفض تكاليف التخزين.

"بروج الدولية" شركة عالمية جديدة رائدة في مجال البولي أوليفين

ساهم التأسيس الناجح لــ "بروج الدولية"، الذي اكتمل في 30 مارس 2026، في إنشاء رابع أكبر مُنتج للبولي أوليفين على مستوى العالم، من حيث الطاقة الإنتاجية الاسمية، يجمع بين المنتجات المبتكرة والتقنيات الرائدة والحضور العالمي واسع النطاق. وأصبحت "بروج بي إل سي" الآن جزءاً من "بروج الدولية"، ومن المتوقع أن تستفيد من الانتشار العالمي للشركة الجديدة، مما يعزّز القدرة التنافسية لـ"بروج بي إل سي" على المدى البعيد، ويدعم توسيع نطاق التنوّع الجغرافي والحضور العالمي، ما يوفّر قاعدة أكبر وأكثر تنوعاً لتحقيق القيمة في المستقبل، مع الالتزام الراسخ والمستمر بتعزيز العوائد للمساهمين.

وسيكون التوقيت المقترح لعرض تبديل الأسهم، الذي ستنتقل بموجبه أسهم "بروج بي إل سي" إلى أسهم "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، متوافقاً مع خطط زيادة رأس المال المستقبلية للمجموعة الجديدة وهو ما يساهم في تعزيز القيمة لجميع المساهمين. ومن المتوقع تقديم العرض عام 2027، ويتوقف ذلك على الظروف السائدة للسوق والحصول على موافقة هيئة سوق المال في دولة الإمارات.

نظرة مستقبلية

تتميز "بروج بي إل سي" بمكانة فريدة تؤهلها للاستجابة لمتغيرات السوق والظروف اللوجستية على الرغم من استمرار التقلبات والتحديات في بيئة الأعمال على المدى القريب. وتشكّل الأسعار القوية، واحتمالات عودة الاستقرار في سلاسل الإمداد، فرصاً للتعافي خلال الفترات المقبلة. واستناداً إلى ظروف السوق الحالية، من المتوقّع أن تساهم الأسعار المرتفعة في تعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية وتحديات الإنتاج والشحن القائمة على المدى القريب.