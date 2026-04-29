وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، إن القرار يمكن أن يساعد في تهدئة سوق النفط المضطربة بسبب حرب إيران.

وأضاف الرئيس الأميركي: "أعتقد أنه في نهاية المطاف شيء جيد لخفض سعر الغاز، وخفض سعر النفط. خفض كل شيء".

والثلاثاء أعلنت دولة الإمارات قرارها بالخروج من "أوبك" و"أوبك +"، على أن يسري القرار اعتبارا من الأول من مايو المقبل.

ويتماشى هذا القرار مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات، وتطور قطاع الطاقة لديها، بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

وجاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز التي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.