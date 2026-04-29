كما تراجعت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك إلى 1.77 مليار يورو مقابل 2.55 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، أعلن قطاع مرسيدس بنز كارز لسيارات الركوب الفارهة تراجعا كبيرا في أرباح قبل حساب الضرائب والفوائد عن الربع الأول من العام الماضي.

كما سجل قطاع مرسيدس بنز للشاحنات تراجعا بسيطا في أرباحه قبل حساب الضرائب والفوائد.

وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت إيرادات المجموعة إلى 31.6 مليار يورو، مقابل 33.2 مليار يورو في العام الماضي.

وقالت مرسيدس بنز جروب إن هذا التراجع جاء بشكل أساسي نتيجة التغيير في أسعار الصرف.

في الوقت نفسه أكدت المجموعة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل.