وأوضح المعهد في ميونخ، الأربعاء، أن مؤشره للتوظيف انخفض في مارس الماضي بأكثر من نقطتين ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو ستة أعوام.

وقال مدير استطلاعات إيفو، كلاوس فولرابه: "عدم اليقين الجيوسياسي يمتد إلى خطط التوظيف لدى الشركات... يتم شطب وظائف أكثر مما يتم استحداثها".

ويؤثر النزاع غير المحسوم في الشرق الأوسط بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

ولا يلوح في الأفق انتهاء الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يعد ذا أهمية محورية لإمدادات النفط. ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد وتعطلت سلاسل الإمداد.

وكان المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والمهن (آي إيه بي) قد أعرب في وقت سابق عن تشاؤمه.

وبحسب "إيفو"، لا يكاد أي قطاع يسلم من خفض الوظائف، حيث تدهورت مؤشرات سوق العمل في الصناعة وكذلك في تجارة الجملة والتجزئة.

وفي قطاع الخدمات، انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا في 2020.

وتواجه شركات الخدمات اللوجستية ضغوطا نتيجة ارتفاع التكاليف، كما يجرى تقليص الوظائف في قطاع السياحة.

وقال فولرابه: "لا يمكن توقع تحسن مستدام في سوق العمل إلا عندما تتراجع حالة عدم اليقين بشكل واضح".