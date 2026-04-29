صدارة محلية واعتراف عالمي

للعام الثامن على التوالي، حافظت "أدنوك" على مكانتها كأغلى علامة تجارية في دولة الإمارات، لكن هذا العام كان مختلفاً؛ حيث أصبحت أول علامة تجارية إماراتية على الإطلاق تدخل قائمة الـ 100 الأوائل عالمياً، محتلة المركز الـ 100 بفضل قفزة نوعية في قيمتها السوقية.

وتفصيلا.. حققت مجموعة أدنوك قفزة استثنائية في قيمتها السوقية، حيث وصلت قيمة علامتها التجارية هذا العام إلى 21.13 مليار دولار، مسجلةً نمواً لافتاً بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

هذا التطور لم يكن مجرد زيادة في الأرقام، بل كان تذكرة دخول تاريخية لنادي النخبة العالمي؛ حيث احتلت أدنوك المركز الـ 100 عالمياً، لتصبح بذلك أول علامة تجارية إماراتية في التاريخ تقتحم قائمة أفضل 100 علامة تجارية في العالم.

وعلى الصعيد المحلي، تواصل المجموعة هيمنتها بجدارة، حيث تربعت على المركز الأول كأغلى علامة تجارية في دولة الإمارات للعام الثامن على التوالي.

وإذا نظرنا إلى مسيرة النجاح منذ عام 2017، سنجد أن قيمة العلامة قد تضاعفت بشكل مذهل بنسبة تجاوزت 350 بالمئة، وهو ما يجسد بوضوح نجاح استراتيجيات التوسع والتحول الجذري التي تنتهجها المجموعة لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية."

سر النجاح: رؤية القيادة وإخلاص الكوادر

وعلقت المجموعة عبر حسابها الرسمي بأن هذا الإنجاز هو "شهادة على رؤية قيادتنا الرشيدة وتفاني كوادرنا"، مشيرة إلى أن هذا التقدم يساهم في جعل"أدنوك" أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، وقادرة على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

ماذا يعني هذا؟

هذا الإنجاز ليس مجرد أرقام في تقارير دولية، بل هو انعكاس لعدة نقاط تهم الجمهور: