وكانت توقعات محللي وكالة بلومبرغ تشير إلى تسجيل أرباحا فصلية بواقع 484 مليون ريال.

وعلى أساس ربعي، أيضا تحولت الشركة للربحية في الربع الأول من 2026 مقارنة بصافي خسارة نحو 20.94 مليار ريال في الربع الرابع من 2025.

وذكرت "سابك" في بيان على موقع سوق الاسهم"تداول السعودية"، الأربعاء، أن التحول للربحية في الربع الأول من 2026، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 1.05 مليار ريال نتيجة إلى تسجيل تكاليف غير متكررة في الربع الأول من 2025 تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة.

ويعود كذلك إلى انخفاض في مصاريف العموم والإدارة والبحث والتطوير بمبلغ 384 مليون ريال بسبب الجهود المستمرة لضبط التكاليف والمبادرات الاستراتيجية لإعادة الهيكلة.

وعلى صعيد الإيرادات فقد تراجعت بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 26.15 مليار ريال، مقابل توقعات بلومبرغ عند 24.79 مليار ريال.