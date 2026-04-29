أعلنت شركة "فيرتيغلوب"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكبر مُصدّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر مُنتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصة "أدنوك" و"XRG" الحصرية لإنتاج الأمونيا، الأربعاء عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 (نتائج الربع الأول)
وأظهرت البيانات المنشورة على موقع سوق أبوظبي زيادة الإيرادات بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.36 مليار درهم (915 مليون دولار)، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.26 مليار درهم (342 مليون دولار).
وارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بنسبة 98 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار). ويؤكد هذا الأداء القوي اتباع الشركة لنهج منضبط في إدارة التكاليف والعمليات عبر محفظة أعمالها وتحقيق نتائج ملموسة من "خطة تحسين التصنيع" وقدرة "فيرتيغلوب" على خلق وتعزيز القيمة رغم تحديات السوق.
وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب: "يؤكد الأداء المالي لـ ’فيرتيغلوب‘ خلال الربع الأول من عام 2026 صلابة الشركة وقوة محفظة أعمالها، حيث ساهم التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا في تحقيق نمو ملموس في الأرباح على الرغم من التحديات العالمية بسبب الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط. ونؤكد أن السلامة تبقى على رأس أولوياتنا، وأتوجه بالشكر إلى فرق عمل ’فيرتيغلوب‘ على جهودهم المستمرة في الحفاظ على أمن واستمرارية العمليات بشكل موثوق عبر محفظة أعمالنا في ظل هذه التحديات، حيث سجّلت الشركة مستويات إنتاج قياسية في مصر، وحققت معدلات استخدام مرتفعة لليوريا بلغت 96 بالمئة على مستوى المنصات التشغيلية، مقارنة بـ 87 بالمئة في الربع الأول من عام 2025".
وأضاف: "يؤكد الأداء المالي للشركة خلال الربع الأول من العام أيضاً الأثر الملموس لـ ’خطة تحسين التصنيع‘، الذي ساهم في رفع معدلات التشغيل وتعزيز الكفاءة ووضع خطط طوارئ تركز على خلق وتعزيز القيمة، مما ساهم في تعزيز مكانة الشركة لتلبية احتياجات العملاء خلال الأشهر المقبلة. كما تتميز ’فيرتيغلوب‘ بالقدرة على تحسين عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية وتسويق المنتجات في الأسواق الرئيسية عبر ترسيخ حضورها العالمي المتنوع، مما يدعم خلق مزيد من القيمة في ظل التحديات الحالية التي من المتوقع أن تستمر على المدى القريب. ويساهم التعديل الحديث في معدل ضريبة شركة ’فرتيل‘ في دولة الإمارات في تعزيز مكانتنا التنافسية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية ويدعم التزامنا بتحقيق عوائد جذابة ومستدامة للمساهمين".
وتابع: "نتطلع إلى المستقبل ونستمر في تركيزنا على تحقيق تقدم في التنفيذ المنضبط والسريع لـ ’استراتيجية النمو 2030‘، حيث أنجزنا أكثر من 40 بالمئة من مبادرات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تحسين التكاليف وفق معدل سنوي مستمر، مما يعزز عائداتنا ويدعم خططنا نحو تحقيق النمو المستدام في الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.
مع الأساسيات القوية وأوضاع سوق النيتروجين القوية على المدى القريب والتوقعات الداعمة على المدى المتوسط، تتمتع ’فيرتيغلوب‘ بمكانة فريدة تؤهلها لتحقيق أداء قوي بشكل مستمر مع تعزيز فرص النمو ذات العائد المرتفع في محفظة المنتجات الأساسية للشركة والمنتجات منخفضة الكربون".
توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال
بلغ إجمالي الأرباح الموزعة من شركة "فيرتيغلوب" 10.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار) منذ الطرح العام الأولي، بما في ذلك تنفيذ برنامجها المعلن لإعادة شراء الأسهم بنسبة 2.5 بالمئة.
فمنذ 31 مارس 2026، أعادت "فيرتيغلوب" شراء 111 مليون سهم، وهو ما يمثل 1.34 بالمئة من إجمالي الأسهم الحالية مقابل 272 مليون درهم (74 مليون دولار) ومنذ هذا التاريخ، أعلنت الشركة أيضاً عن صافي دين بقيمة 3.02 مليار درهم (822 مليون دولار)، وذلك بانخفاض قدره 3.7 مليار درهم (1.0 مليار دولار) مقارنة بـ 31 ديسمبر 2025، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.7 مرة.
ويتيح الأداء المالي القوي لـ "فيرتيغلوب" تحقيق توازن فعّال بين الاستثمارات الداعمة للنمو وتوزيعات المساهمين، مدعوماً بميزانية عمومية راسخة وقدرة كبيرة على توليد تدفقات نقدية حرة موحّدة بلغت865 مليون درهم (235 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026.
أبرز البيانات المالية للربع الأول:
- نمو ملحوظفي الأداء المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.36 مليار درهم (915 مليون دولار) (بزيادة 13 بالمئة على أساس ربع سنوي)، وزيادة الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 26 مليار درهم (342 مليون دولار) (بزيادة 15 بالمئة على أساس ربع سنوي)، وارتفاع يقارب الضعف على أساس سنوي في صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بنسبة 98 بالمئة ليصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار) (بزيادة 36 بالمئة على أساس ربع سنوي)
- نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026 تؤكد صلابة أعمال "فيرتيغلوب" العالمية والمتنوعة وقدرتها على الاستفادة من الفرص لتحقيق القيمة رغم تحديات السوق
- الشركة تحقق معدلات تشغيل لليوريا بلغت 96 بالمئة عبر منصاتها في الربع الأول من عام 2026، مما يؤكد النتائج الملموسة لـ "خطة تحسين التصنيع"، وتعزيز المخزون لضمان استمرار إمداد العملاء خلال الأشهر القادمة
- العمليات في مصر تحقق مستويات إنتاج قياسية خلال الربع الأول من عام 2026، دون أي توقفات تشغيلية في الوحدات، وتسجيل معدلات تشغيل تتجاوز 105 بالمئة في الشركة المصرية للأسمدة (EFC)
- حجم مبيعات إنتاج الشركة يتراجع بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة اضطراب مسارات التجارة من الإمارات، إضافةً إلى أن نتائج الربع الأول من عام 2025 كانت مدعومة بمبيعات مؤجَّلة من الربع الرابع من عام 2024 بلغت 239 ألف طن. وباستبعاد هذه المبيعات المؤجَّلة، كانت أحجام المبيعات سترتفع بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي
- ارتفاع الأسعار نتيجة نقص الإمدادات العالمية من اليوريا والأمونيا وذروة الطلب في فصل الربيع في مناطق النصف الشمالي من العالم ساهم في تعويض الانخفاض في حجم المبيعات في الربع الأول من 2026
- تخفيض معدل الضريبة المطبق على شركة "فرتيل" في الإمارات إلى 15 بالمئة على الأرباح التي تقل عن 367 مليون درهم (100 مليون دولار) وفقاً لقرار المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، وإلى 20 بالمئة على الأرباح التي تتجاوز 367 مليون درهم (100 مليون دولار) مقارنةً بنسبة 25 بالمئة سابقاً، اعتباراً من 1 يناير2026 ويقرّب هذا القرار معدل الضريبة المُطّبق على "فيرتيغلوب" من معدلات السائدة في شركات القطاع في المنطقة والشركات الأخرى في الدولة مما يعزز قدرة الشركة على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. وقد أدى هذا التعديل في معدل الضريبة إلى إعادة تقييم الالتزامات الضريبية المؤجلة، ما ساهم في تحقيق مكسب محاسبي استثنائي لمرة واحدة بقيمة 194 مليون درهم (52.7 مليون دولار) ضمن صافي الربح المُعلَن
- إحراز تقدم في تنفيذ "استراتيجية النمو 2030" للشركة، من خلال تخصيص رأس المال المنضبط والتركيز على فرص النمو القوية ذات العائد المرتفع، حيث حققت المبادرات المنفذة حتى الآن حوالي 43 بالمئة من هدف النمو المُعلن في مايو 2025
- توقعات السوق: أساسيات سوق النيتروجين تظل قوية على المدى القريب، مدفوعة بالطلب الموسمي القوي من أسواق الاستيراد الرئيسية مع محدودية الإمدادات الناتجة عن التحديات الحالية في الشرق الأوسط، وارتفاع التكاليف في القطاع. تستند التوقعات بعيدة المدى لليوريا إلى نمو الطلب بشكل مستمر مع محدودية زيادة الإمدادات.