وأظهرت البيانات المنشورة على موقع سوق أبوظبي زيادة الإيرادات بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.36 مليار درهم (915 مليون دولار)، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.26 مليار درهم (342 مليون دولار).

وارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بنسبة 98 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار). ويؤكد هذا الأداء القوي اتباع الشركة لنهج منضبط في إدارة التكاليف والعمليات عبر محفظة أعمالها وتحقيق نتائج ملموسة من "خطة تحسين التصنيع" وقدرة "فيرتيغلوب" على خلق وتعزيز القيمة رغم تحديات السوق.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب: "يؤكد الأداء المالي لـ ’فيرتيغلوب‘ خلال الربع الأول من عام 2026 صلابة الشركة وقوة محفظة أعمالها، حيث ساهم التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا في تحقيق نمو ملموس في الأرباح على الرغم من التحديات العالمية بسبب الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط. ونؤكد أن السلامة تبقى على رأس أولوياتنا، وأتوجه بالشكر إلى فرق عمل ’فيرتيغلوب‘ على جهودهم المستمرة في الحفاظ على أمن واستمرارية العمليات بشكل موثوق عبر محفظة أعمالنا في ظل هذه التحديات، حيث سجّلت الشركة مستويات إنتاج قياسية في مصر، وحققت معدلات استخدام مرتفعة لليوريا بلغت 96 بالمئة على مستوى المنصات التشغيلية، مقارنة بـ 87 بالمئة في الربع الأول من عام 2025".

وأضاف: "يؤكد الأداء المالي للشركة خلال الربع الأول من العام أيضاً الأثر الملموس لـ ’خطة تحسين التصنيع‘، الذي ساهم في رفع معدلات التشغيل وتعزيز الكفاءة ووضع خطط طوارئ تركز على خلق وتعزيز القيمة، مما ساهم في تعزيز مكانة الشركة لتلبية احتياجات العملاء خلال الأشهر المقبلة. كما تتميز ’فيرتيغلوب‘ بالقدرة على تحسين عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية وتسويق المنتجات في الأسواق الرئيسية عبر ترسيخ حضورها العالمي المتنوع، مما يدعم خلق مزيد من القيمة في ظل التحديات الحالية التي من المتوقع أن تستمر على المدى القريب. ويساهم التعديل الحديث في معدل ضريبة شركة ’فرتيل‘ في دولة الإمارات في تعزيز مكانتنا التنافسية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية ويدعم التزامنا بتحقيق عوائد جذابة ومستدامة للمساهمين".

وتابع: "نتطلع إلى المستقبل ونستمر في تركيزنا على تحقيق تقدم في التنفيذ المنضبط والسريع لـ ’استراتيجية النمو 2030‘، حيث أنجزنا أكثر من 40 بالمئة من مبادرات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تحسين التكاليف وفق معدل سنوي مستمر، مما يعزز عائداتنا ويدعم خططنا نحو تحقيق النمو المستدام في الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.

مع الأساسيات القوية وأوضاع سوق النيتروجين القوية على المدى القريب والتوقعات الداعمة على المدى المتوسط، تتمتع ’فيرتيغلوب‘ بمكانة فريدة تؤهلها لتحقيق أداء قوي بشكل مستمر مع تعزيز فرص النمو ذات العائد المرتفع في محفظة المنتجات الأساسية للشركة والمنتجات منخفضة الكربون".

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

بلغ إجمالي الأرباح الموزعة من شركة "فيرتيغلوب" 10.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار) منذ الطرح العام الأولي، بما في ذلك تنفيذ برنامجها المعلن لإعادة شراء الأسهم بنسبة 2.5 بالمئة.

فمنذ 31 مارس 2026، أعادت "فيرتيغلوب" شراء 111 مليون سهم، وهو ما يمثل 1.34 بالمئة من إجمالي الأسهم الحالية مقابل 272 مليون درهم (74 مليون دولار) ومنذ هذا التاريخ، أعلنت الشركة أيضاً عن صافي دين بقيمة 3.02 مليار درهم (822 مليون دولار)، وذلك بانخفاض قدره 3.7 مليار درهم (1.0 مليار دولار) مقارنة بـ 31 ديسمبر 2025، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.7 مرة.

ويتيح الأداء المالي القوي لـ "فيرتيغلوب" تحقيق توازن فعّال بين الاستثمارات الداعمة للنمو وتوزيعات المساهمين، مدعوماً بميزانية عمومية راسخة وقدرة كبيرة على توليد تدفقات نقدية حرة موحّدة بلغت865 مليون درهم (235 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026.

أبرز البيانات المالية للربع الأول: