وأعلن المصرف الأربعاء في فرانكفورت أن صافي الربح العائد إلى المساهمين خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 1.9 مليار يورو، بزيادة تقارب 8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يفوق توقعات المحللين.

ووصف الرئيس التنفيذي للمصرف، كريستيان زيفينغ، أداء الربع الأول بأنه "بداية جيدة للغاية للمرحلة التالية من استراتيجيتنا"، مؤكدا هدفه في رفع عائدات البنك بشكل أكبر.

وعلى مستوى الأرباح قبل احتساب الضرائب، التي ارتفعت بأكثر من 7 بالمئة لتتجاوز 3 مليارات يورو، لم يتفوق على هذه النتيجة سوى الربع الأول من عام 2007 بنحو 2ر3 مليار يورو.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ساهمت جميع مجالات الأعمال في تحقيق النتائج الجيدة، رغم تأثر الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات سلبا بضعف الدولار نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، يتوقع دويتشه بنك انخفاض حالات تعثر القروض.

وكان دويتشه بنك قد سجل في عام 2025 أرباحا قبل احتساب الضرائب تجاوزت 9.7 مليار يورو، وهو أعلى مستوى في تاريخه، فيما بلغ صافي الربح 6.1 مليار يورو. ولم يتجاوز هذا المستوى من الأرباح العائدة إلى المساهمين سوى عام 2007 القياسي، حين بلغت آنذاك نحو 6.5 مليار يورو.