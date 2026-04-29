وأعلنت كوني عن الصفقة، التي تشمل الدفع نقداً وأسهماً، لشراء TK Elevator المملوكة لشركتي الاستثمار Advent International وCinven، بالإضافة إلى مساهمات من جهات سيادية إقليمية بارزة مثل: جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة "آلات" (Alat) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في بيان صدر الأربعاء، مؤكدةً بذلك تقريراً نشرته وكالة "بلومبيرغ نيوز" في وقت سابق.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في أقرب وقت خلال الربع الثاني من عام 2027، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية في عدة دول.

وبموجب هذه الصفقة، سيصبح الكيان الجديد، الذي سيكون مقره في فنلندا، أكبر بنحو الضعف مقارنة بحجم كوني الحالي، مع أكثر من 100 ألف موظف يعملون في نحو 100 دولة، فيما ستصل الإيرادات السنوية إلى حوالي 20.5 مليار يورو.

وكانت كوني مهتمة بالاستحواذ على TK Elevator منذ سنوات، لكنها فشلت في محاولة سابقة عام 2020 عندما تحالفت مع CVC Capital Partners، قبل أن تذهب الصفقة حينها لصالح Advent "أدفنت" وCinven "سينفين".

وبحسب محللي بلومبرغ إنتليجنس، ستمنح الصفقة كوني حضوراً أكبر في سوق خدمات الصيانة في الولايات المتحدة، وهو نشاط عالي الربحية، إضافة إلى تحقيق وفورات تشغيلية نتيجة التوسع في الحجم. حالياً، تحقق كوني نحو ربع إيراداتها من الأميركيتين، ونحو 40 بالمئة من أوروبا.