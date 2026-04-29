ويعكس الأداء المالي لمجموعة تيكوم في الربع الأول من العام 2026 المرونة العالية التي تملكها المجموعة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على مجمّعاتها المتخصّصة للأعمال والنمو المستمرّ في محفظة أصولها التجارية والصناعية. وقد ساهمت الاستثمارات الإستراتيجية ومعدلات الإشغال المرتفعة والقدرة على مواصلة الاحتفاظ بالعملاء، إلى جانب التحسّن في متوسّط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف، في تعزيز ربحية المجموعة.

وفي معرض تعليقه على نتائج الربع الأول، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يواصل اقتصاد دولة الإمارات ودبي تأكيد قوته ومرونته وقدرته على التكيّف السريع مع المتغيرات، مستنداً إلى أسس اقتصادية متينة وثقة المستثمرين الراسخة والمتنامية على مرّ العقود. ويعكس أداؤنا القوي في الربع الأول من العام مرونة نموذج عمل المجموعة وتنوّع مصادر إيراداتها بفضل قطاعات أعمالها المتميزة، إلى جانب كفاءة عملياتنا التشغيلية".

وأضاف: "تعكس مؤشرات أدائنا، بما في ذلك المتوسّط المرجّح لعقود الإيجار والذي يبلغ 8.8 سنوات ومعدلات إشغال وصلت إلى 98 بالمئة في أصولنا التجارية والصناعية، قوة الطلب على مجمّعاتنا للأعمال ومتانة محفظتنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام. ونواصل المضي قُدُماً بثقة في تنفيذ خططنا للنمو والتوسّع الإستراتيجي، بما يسهم في ترسيخ الدور المحوري للمجموعة في دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات ودبي وتعزيز نمو القطاعات المستقبلية وتحقيق أهدافنا الطموحة للمرحلة المقبلة".

أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2026

سجّلت إيرادات مجموعة تيكوم نمواً بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 755 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2026، مدفوعةً بنمو محفظة أصولها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والمشاريع التطويرية التي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2025، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإشغال وتحسّن متوسّط قيمة الإيجار على مستوى محفظة المجموعة.

حققت الأصول التجارية نمواً في الإيرادات خلال الربع الأول من العام، مدفوعةً بمعدلات إشغال مرتفعة وبمساهمة الأصول التي أضيفت إلى محفظة المجموعة.

كما واصلت الأصول الصناعية تسجيل نمو قوي في الإيرادات، بدعم من استمرار الطلب على أصول المجموعة، وقوة قاعدة عملائها، إلى جانب إسهام الأراضي الصناعية التي استحوذت عليها المجموعة خلال العام الماضي، والتي تسير فيها عمليات التأجير وفق الخطط المعتمدة.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 610 مليون درهم إماراتي، مع تسجيل هامش ربح مميّز بنسبة 81 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال وتحسّن متوسّط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف.

سجّل صافي الربح المتكرّر نمواً بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 403 مليون درهم إماراتي، مدعوماً بارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب الإدارة المالية الحكيمة لرأس المال والإدارة الإستراتيجية للأصول.

حافظت أصول المجموعة التجارية والصناعية على مرونتها العالية، حيث سجّلت معدلات إشغال مرتفعة بنسبة 98 بالمئة.

وبلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 94 بالمئة ضمن محفظتنا التجارية و99 بالمئة ضمن محفظتنا الصناعية، بما يعكس جودة محفظة أصول المجموعة وعلاقاتها الإستراتيجية الراسخة بعملائها.

نمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 549 مليون درهم إماراتي، بما يؤكد جودة إيرادات المجموعة، ومتانة قاعدة عملائها، وكفاءة التحصيل، الأمر الذي يعزز السيولة النقدية.

أبرز الإنجازات التشغيلية في الربع الأول من العام 2026