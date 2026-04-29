وقالت الشركة إن إجمالي أرباحها خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغت 586 مليون يورو بما يعادل 0.74 يورو للسهم، مقابل 793 مليون يورو بما يعادل 1.01 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع صافي الربح التشغيلي المعدل بنسبة 52 بالمئة على أساس سنوي إلى 300 مليون يورو (351 مليون دولار).

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات إيرباص خلال الربع الأول بنسبة 6.6 بالمئة سنويا إلى 12.6 مليار يورو، مقابل 13.5 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا، في المتوسط، صافي ربح تشغيلي معدل قدره 348 مليون يورو وإيرادات قدرها 12.39 مليار يورو، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.

وأبقت المجموعة على توقعاتها للعام بأكمله دون تغيير، مؤكدةً على معدل إنتاج مستهدف يتراوح بين 70 و75 طائرة من عائلة A320 شهريًا بحلول نهاية عام 2027، وهو هدف خفضته في فبراير.