قفزت أسهم شركة إنفيديا إلى مستوى قياسي جديد في مستهل هذا الأسبوع، هو الأول منذ أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع يوم الثلاثاء بأكثر من 3 بالمئة.

وفي المجمل، لا يزال أداء عملاق الرقائق "متأخراً عن نظرائه منذ بداية العام"، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن السهم مهيأ للحاق بقوة، حيث أشار أحدهم إلى أن إنفيديا قد تتحول قريباً إلى التركيز على تعظيم عوائد المساهمين عبر عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.

في المقابل، ارتفع مؤشر Philadelphia Semiconductor Index (الذي يقيس أداء قطاع أشباه الموصلات) بأكثر من 36 بالمئة خلال أبريل، ويتداول حالياً عند مستوى أعلى بنحو 50 بالمئة من متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو "فارق لم يُسجل منذ ذروة فقاعة الدوت كوم"، بحسب غولدمان ساكس.

ورغم أن إنفيديا حققت مكاسب خلال الفترة نفسها، فإنها تجاوزت 20 بالمئة فقط - وهو أقل بكثير من أداء المؤشر ككل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة لأن الشركة تمثل أكبر مكون فردي في المؤشر بنسبة 10.82 بالمئة.

ومنذ بداية العام، يتسع الفارق بشكل أكبر، إذ ارتفع سهم إنفيديا بنحو 15 بالمئة فقط، مقابل صعود يقارب 46 بالمئة لمؤشر أشباه الموصلات.

يرى المحللون عدداً من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع أداء شركة إنفيديا مقارنة بمنافسيها في الفصول القادمة. ووفق التقرير، فإن هيمنة شركة إنفيديا في وحدات معالجة الرسومات (GPUs) تجعلها في وضع جيد لزيادة العوائد للمساهمين والحد من الإنفاق على الاستثمار والنفقات الرأسمالية، وبالتالي تعزيز أسهمها.

مستويات قياسية

من جانبه، يقول خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، من جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

إن شركة NVIDIA تسجل في المجمل مستويات قياسية غير مسبوقة، مدفوعة بتحولات هيكلية عميقة في سوق التكنولوجيا، وعلى رأسها الطفرة الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

هذا الصعود لا يعكس موجة مؤقتة، بل يمثل تحولًا جوهريًا في بنية الاقتصاد الرقمي، رغم وجود تحديات حقيقية تلوح في الأفق.

العامل الأبرز وراء هذا النمو يتمثل في الارتفاع الهائل في الطلب على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة مع انتشار النماذج الضخمة مثل ChatGPT وGemini، حيث تتجه الشركات الكبرى لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مراكز البيانات، والتي تعتمد بشكل أساسي على وحدات المعالجة الرسومية (GPU)، وهو ما يمنح إنفيديا هيمنة شبه كاملة على هذا السوق.

العالم يشهد حالياً سباقاً محموماً لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع تدفق استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، ما عزز من تحول إنفيديا إلى لاعب رئيسي في البنية التحتية الرقمية العالمية، وليس مجرد مصنع رقائق تقليدي.

ويشير إلى أن تفوق إنفيديا لا يقتصر على العتاد، بل يمتد إلى منظومتها التقنية المتكاملة، وعلى رأسها منصة CUDA، التي خلقت بيئة تطوير متكاملة يصعب على المنافسين اختراقها، مما يمنح الشركة ميزة تنافسية طويلة الأمد.

كما يلفت إلى أن الأداء المالي القوي للشركة، من حيث النمو المتسارع في الإيرادات والأرباح، عزز من ثقة المستثمرين ورفع من قيمتها السوقية، بالتوازي مع موجة نمو واسعة يشهدها قطاع أشباه الموصلات عالمياً، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الحوسبة المتقدمة.

وفي المقابل، يحذر بانافع من عدد من التحديات التي قد تؤثر على مستقبل الشركة، في مقدمتها تصاعد المنافسة من شركات مثل AMD وIntel، إضافة إلى توجه بعض شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير رقائقها الخاصة، إلى جانب المساعي الصينية لبناء بدائل محلية.

كما يشير إلى أن التوترات الجيوسياسية، خاصة القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا، قد تحد من وصول إنفيديا إلى بعض الأسواق الحيوية، وعلى رأسها السوق الصيني، فضلًا عن التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مثل نقص مكونات أساسية كذاكرة HBM، ما قد يؤثر على القدرة الإنتاجية.

وينبه كذلك إلى مخاطر تضخم التوقعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن بعض الاستثمارات في هذا المجال قد تكون مبالغًا فيها، وأن أي تباطؤ في العوائد قد ينعكس سلبًا على وتيرة الإنفاق وبالتالي على نمو الشركة.

ويشير إلى أن اعتماد إنفيديا على عدد محدود من كبار العملاء، خصوصًا شركات التكنولوجيا الكبرى، يمثل عامل مخاطرة إضافيًا، إذ إن أي تغيير في استراتيجيات هذه الشركات الاستثمارية قد يؤثر بشكل مباشر على أداء إنفيديا.

ويختتم بانافع حديثه بالتأكيد على أن إنفيديا تمثل اليوم العمود الفقري لعصر الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته تعمل ضمن بيئة تنافسية وجيوسياسية معقدة، موضحًا أن نقطة قوتها تكمن في سيطرتها شبه الكاملة على بنية الذكاء الاصطناعي، بينما يكمن التحدي الأكبر في قدرتها على الحفاظ على هذا التفوق في ظل تسارع التغيرات التكنولوجية والسياسية خلال السنوات المقبلة.

ماذا تقول الأرقام؟

بحسب بيانات companiesmarketcap، فإن إنفيديا تتصدر قائمة أكبر الشركات حول العالم من حيث القيمة السوقية، وذلك بقيمة تصل إلى 5.181 تريليون دولار.

تُظهر البيانات أن قيمة الشركة ارتفعت بنسبة 11.69 بالمئة -حتى نهاية تعاملات يوم الثلاثاء- منذ بداية العام الجاري. وكانت الشركة قد حققت مكاسب بنسبة 41.05 بالمئة في العام الماضي 2025 والذي أنهته بقيمة سوقية 4.638 تريليون دولار.

وفي العام 2024 ارتفعت قيمة الشركة بنسبة 168.87 بالمئة مسجلة 3.288 تريليون دولار أميركي، ارتفاعاً من 1.223 تريليون دولار في 2023 الذي شهد قفزة بأسهم الشركة بنسبة 235.88 بالمئة مقارنة بمستويات 2022 الضعيفة.

فرص وتحديات

من جانبه، يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في (G&K)، عاصم جلال، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن النجاح القياسي لإنفيديا ليس وليد الصدفة، بل ثمرة نظام بيئي متكامل بنته الشركة على مدى عقدين.

ويشير إلى أن "إنفيديا لم تكن مجرد شركة رقائق في المكان والوقت المناسبين؛ منصة CUDA تحوّلت إلى نظام التشغيل الفعلي للذكاء الاصطناعي، مما يجعل الانتقال إلى أي بديل مكلفًا للمطورين والمؤسسات.

وأشار إلى أن إيرادات قطاع مراكز البيانات قفزت بنسبة 66 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 51.2 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2026، مدفوعةً بالطلب الهائل على رقائق “بلاك ويل”، وهو ما توّجه عبور الشركة حاجز الخمسة تريليونات دولار لأول مرة في أكتوبر 2025 كأول شركة في التاريخ.

في المقابل، يرصد جلال ثلاثة ضغوط متراكمة:

الأول جيوسياسي: قيود التصدير الأميركية كبّدت الشركة شطباً بقيمة 4.5 مليار دولار على مخزون رقائق H20، إلى جانب مليارات إضافية من الإيرادات الفائتة، حتى أعلن جنسن هوانغ استبعاد السوق الصينية كليا من توقعات الشركة. ويقول جلال: "أي توقعات طويلة المدى لإنفيديا باتت مرتبطة بمسار العلاقات الأميركية الصينية أكثر من ارتباطها بالأداء التشغيلي".

الثاني هيكلي: غياب نموذج عائد اقتصادي مُقنع على مئات المليارات التي تضخها كبرى شركات التقنية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وهنا يحذّر جلال مما يسميه "التمويل الدائري"، حيث يضخ المستثمرون أموالًا في شركات ذكاء اصطناعي ناشئة تعيد إنفاق معظمها على رقائق إنفيديا، مؤكدًا: "حين يكون مورّد الرقائق هو المستفيد الأول والأخير من دورة تمويل كاملة، فإن جزءًا من التقييم مبني على هواء مُموَّل"، على حد وصفه.

الثالث تنافسي: تقدّم AMD ورقائق ASIC المخصصة، إلى جانب توجّه غوغل وأمازون وميتا لتطوير رقائقها الخاصة.

ويختم جلال: "التهديد الحقيقي لإنفيديا ليس منافساً يصنع رقيقة أسرع، بل اليوم الذي يكتشف فيه المستثمرون أن جزءًا من الطلب الذي بنوا عليه توقعاتهم كان صدى لأموالهم ذاتها".

مستويات قياسية

من جانبه، يؤكد خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة أي دي تي للاستشارات والنظم، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن:

وصول NVIDIA إلى قيمة سوقية تتجاوز خمسة تريليونات دولار، بالتزامن مع ملامسة السهم مستويات سعرية غير مسبوقة خلال جلسة الاثنين، قبل التراجع يوم الثلاثاء، لا يُعد مجرد موجة صعود عابرة في أسواق المال، بل يعكس تحولًا هيكليًا عميقًا في بنية الاقتصاد الرقمي العالمي.

السهم لم يعد يعبر فقط عن شركة تُصنّع رقائق إلكترونية، بل عن إعادة بناء شاملة للبنية التحتية للإنترنت، في ظل توجه عالمي متسارع نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الأسواق حاليًا لا تُسعّر الأرباح الحالية فقط، بل تضع في اعتبارها موجة إنفاق رأسمالي ممتدة لسنوات، خاصة مع بقاء نسبة تبني الذكاء الاصطناعي دون 20بالمئة من إجمالي الشركات عالميًا، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للنمو المستقبلي ويدعم التوقعات بوصول تقييمات السوق إلى مستويات غير مسبوقة خلال العقد المقبل.

المحرك الرئيسي لهذه الطفرة يتمثل في الطلب الانفجاري على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تضخ شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات في إنشاء مراكز بيانات متقدمة.

إنفيديا نجحت في بناء شبه احتكار، ليس فقط بفضل تفوقها في الهاردوير، بل عبر منظومة متكاملة من البرمجيات تجعل تكلفة الانتقال إلى منافسين مرتفعة للغاية، ما يمنحها قوة تسعير استثنائية وهوامش ربح قوية.

ويوضح سعيد أن تسارع دورة الابتكار يمثل عنصراً حاسماً في استمرار هذا الزخم، حيث تقدم الشركة أجيالاً جديدة من المنتجات تحقق قفزات أداء تصل إلى عشرة أضعاف، ما يخلق دورة طلب متجددة. كما يشير إلى نجاح الشركة في خفض تكلفة عمليات الاستدلال، وهو ما يعزز من جدوى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي اقتصاديًا، خاصة مع وجود طلبات متراكمة ضخمة تمتد حتى عام 2027.

ويبيّن أن النمو لا يقتصر على مراكز البيانات، بل يمتد إلى قطاعات واعدة مثل السيارات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والطاقة، إلى جانب التوسع في رقاقات الهواتف الذكية. كما يشير أيضاً إلى توجه الشركة نحو تعزيز نموذج الإيرادات المتكررة عبر البرمجيات، مع توقعات بزيادة توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم، ما قد يجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

وفي المقابل، يحذر من تصاعد المخاطر، وعلى رأسها احتمالات تكون فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي نتيجة التقييمات المرتفعة، حيث يتم تسعير السهم وفق أفضل السيناريوهات دون هامش للخطأ، ما يجعله شديد الحساسية لأي تباطؤ في النمو أو تغير في أسعار الفائدة. كما أشار إلى مخاطر العائد على الاستثمار، في ظل التكلفة المرتفعة لبناء وتشغيل مراكز البيانات.

ويضيف أن المنافسة تتصاعد بشكل ملحوظ، خاصة مع توجه كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير رقاقاتها الخاصة، ما قد يقلص تدريجيًاً من اعتمادها على إنفيديا ويؤثر على حصتها السوقية. كما يلفت إلى أن تسارع الابتكار قد يدفع بعض العملاء لتأجيل قرارات الشراء انتظارًا للأجيال الأحدث.

ويختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن قصة إنفيديا تمثل مزيجاً من ريادة تكنولوجية غير مسبوقة وطلب عالمي قوي، لكنها في الوقت ذاته تقف على أرضية محفوفة بالتحديات، سواء على صعيد سلاسل الإمداد أو التوترات الجيوسياسية، خصوصاً مع القيود المفروضة على التصدير إلى الصين. ويشدد على أن استمرار هذه الطفرة يعتمد في النهاية على قدرة ثورة الذكاء الاصطناعي على توليد عوائد اقتصادية حقيقية، محذرًا من أن أي خيبة أمل في التوقعات قد تؤدي إلى تصحيح حاد وسريع في سعر السهم.