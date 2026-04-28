تحول تدريجي في خريطة العلامات التجارية

ومن أبرز التحولات خلال السنوات الخمس الماضية، البروز التدريجي لعلامات تجارية من الإمارات الشمالية. ففي عام 2020، كانت التصنيفات في الدولة تهيمن عليها دبي وأبوظبي بشكل شبه كامل، ورغم استمرار هذا الاتجاه إلى حد كبير، فإن المشهد بدأ يشهد تغيراً تدريجياً.

فقد بدأت مجموعة صغيرة لكنها متنامية من علامات الإمارات الشمالية بالدخول إلى قائمة الخمسين الأوائل، في إشارة إلى بدايات تنوع اقتصادي أوسع.

وعلى الرغم من أن هذه العلامات لا تمثل حالياً سوى 1.6 بالمئة من إجمالي قيمة العلامات التجارية ضمن قائمة الإمارات الـ50، فإنها تحمل إمكانات نمو كبيرة، مدعومة بتوسع الأنشطة في قطاعات مثل السياحة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والعقارات.

ويشير ذلك إلى توجه نحو توزيع أكثر توازناً لقيمة العلامات التجارية مع مرور الوقت، مع اتساع نطاق التنمية الاقتصادية خارج المراكز التقليدية في الدولة.

أدنوك تتصدر.. وحضور عالمي متزايد

تصدّرت "أدنوك" التصنيف مجدداً (بارتفاع قيمة علامتها بنسبة 11 بالمئة إلى 21.1 مليار دولار)، محافظةً على موقعها كأكثر العلامات التجارية قيمة في الإمارات للعام الثامن على التوالي.

كما حققت إنجازاً بارزاً في 2026 بدخولها قائمة "براند فاينانس غلوبال 500" في المرتبة 100 عالمياً، لتصبح أول علامة إماراتية تحقق هذا الإنجاز.

الاتصالات والطيران

حافظت "إي آند" (e&) (بارتفاع 7 بالمئة إلى 16.4 مليار دولار) على المركز الثاني، مدعومة بأداء مالي قوي واستمرار تحولها إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية.

وسجلت الشركة نمواً سنوياً في الإيرادات بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 72.9 مليار درهم (نحو 19.8 مليار دولار) في 2025، إلى جانب قاعدة مشتركين متنامية تجاوزت 244 مليون مستخدم عبر حضورها الدولي المتوسع.

وقال سافيو دي سوزا، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في "براند فاينانس": "تجاوز قيمة أكبر 50 علامة تجارية في الإمارات حاجز 104.5 مليارات دولار يعد محطة مهمة، لكن القصة الأهم تكمن في الاتجاه العام. فالعلامات المصرفية تنمو بوتيرة متسارعة، وطيران الإمارات يعزز مكانته العالمية في الفئة المتميزة، وللمرة الأولى نشهد بروز قيمة حقيقية للعلامات التجارية عبر مختلف الإمارات والقطاعات. ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي وتعميق التنوع الاقتصادي، أصبحت الظروف مهيأة لتمكين العلامات الإماراتية من المنافسة والفوز عالمياً بطرق كانت تبدو طموحة قبل سنوات قليلة".

وحلت "طيران الإمارات" في المركز الثالث (بارتفاع 27 بالمئة إلى 10.6 مليارات دولار)، في انعكاس للأداء التجاري القوي المدفوع باستمرار الطلب العالمي على السفر وتزايد الإقبال على الدرجات المتميزة، ما يدعم العوائد المرتفعة.

القطاع المصرفي يقود الزخم

تصدّر القطاع المصرفي قائمة أسرع القطاعات نمواً في الدولة، مع ارتفاع إجمالي قيمة علاماته التجارية بنسبة 29 بالمئة، ودخول أربعة بنوك ضمن قائمة العشرة الأوائل الأكثر قيمة. ويعود هذا النمو إلى قوة الإقراض، وارتفاع الودائع، وزيادة حجم المعاملات، وتسارع التحول الرقمي، وتنوع مصادر الإيرادات.

وحافظ "بنك الإمارات دبي الوطني" (بارتفاع 34 بالمئة إلى 6.1 مليارات دولار) على مكانته كأحد أبرز اللاعبين في القطاع، مدعوماً بتوسع الإقراض ونمو الودائع وزيادة حجم المعاملات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والأعمال القائمة على الرسوم.

كما حافظ "بنك أبوظبي الأول" (FAB) (بارتفاع 21 بالمئة إلى 5.5 مليارات دولار) على المركز الخامس، مدعوماً بأداء مالي قياسي في 2025، وتعزيز التنوع الدولي، وتسريع استخدام الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والعوائد.

في المقابل، جاء "بنك أبوظبي التجاري" (ADCB) (بارتفاع 33 بالمئة إلى 4.4 مليارات دولار) في المرتبة السابعة، مستفيداً من نمو مزدوج الرقم في الإيرادات من الفوائد وغير الفوائد، وزيادة دخل الرسوم والتداول، إلى جانب التركيز المستمر على الاستدامة والابتكار، بما في ذلك برنامج "ClimaTech Accelerator 2025".

الاتصالات والاقتصاد الرقمي

وفي قطاع الاتصالات، حافظت "دو" (بارتفاع 27 بالمئة إلى 3.8 مليارات دولار) على المركز التاسع، مدعومة بأداء مالي قوي، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.9 مليار درهم (نحو 4.3 مليارات دولار)، وزاد صافي الأرباح بنسبة 17 بالمئة في 2025.

وتواصل الشركة توسيع منظومتها الرقمية، بما يشمل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير خدمات "du Pay" وغيرها من الحلول الرقمية.

ودخل "بنك المشرق" (بارتفاع 36 بالمئة إلى 2.4 مليار دولار) قائمة العشرة الأوائل لأول مرة منذ تقييمه في 2020، مدفوعاً بأدائه المالي القوي وتسريع تحوله إلى بنك رقمي أولاً، مع استمرار الاستثمار في الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي ومنصات رقمية مثل "NEO" والتوسع الدولي.

الرعاية الصحية والصناعة تدخلان المنافسة

تُعد "بيورهيلث جروب" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في المنطقة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة علاماتها 2.9 مليار دولار، بنمو 23 بالمئة مقارنة بـ2.4 مليار دولار في 2025. وتشمل المحفظة، إلى جانب "بيورهيلث" (675 مليون دولار)، علامات مثل "صحة" (985 مليون دولار)، و"ضمان" (337 مليون دولار)، و"مدينة الشيخ شخبوط الطبية" (325 مليون دولار).

ودخلت "راك سيراميك" القائمة لأول مرة بقيمة 158 مليون دولار، في مؤشر على تحولها من مُصنّع إقليمي إلى شركة عالمية حقيقية تعمل في أكثر من 150 دولة، ما يعكس أن بناء العلامات القوية في الإمارات لم يعد محصوراً في أبوظبي ودبي، بل يمتد إلى مختلف إمارات الدولة.

أقوى العلامات في الإمارات

وفي تحليل قوة العلامات، تصدّرت "أدنوك" كأقوى علامة في الإمارات بدرجة 89.4 من 100 على مؤشر قوة العلامة (BSI)، مدعومة بثقة العملاء والالتزام بالتميز التشغيلي والموثوقية وخلق القيمة طويلة الأجل، إضافة إلى توسعها الاستراتيجي عبر سلسلة القيمة واستثماراتها في حلول منخفضة الكربون وتعزيز أمن الطاقة.

وجاءت "إي آند" في المرتبة الثانية من حيث القوة بدرجة 85.8، مع أداء قوي محلياً في مؤشرات التفضيل والاعتبار، رغم وجود مجال لتعزيز السمعة والموثوقية وقبول الأسعار ودعم العملاء.

أما "طيران الإمارات" فحلت ثالثاً بدرجة 85.3، مدعومة بحضور عالمي استثنائي وأحد أكثر محافظ رعاية الأنشطة الرياضية طموحاً في قطاع الطيران.

ففي عام 2025 وحده، أعلنت الشركة عن تسع صفقات ورعايات رياضية كبرى، من بينها شراكة تمتد لسبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ، وتجديد تاريخي مع "وورلد رغبي" حتى 2035، في أطول التزام رعاية في تاريخ الشركة الممتد لأربعة عقود.

تعكس هذه النتائج قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تنويع مصادر نموه، مع استمرار القطاعات التقليدية في دعم الأداء، بالتوازي مع صعود قطاعات جديدة ومناطق جغرافية خارج المراكز الرئيسية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي وتجاري عالمي.