وزادت أرباح الشركة المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب ومعدل الإهلاك بنسبة 6.7 بالمئة إلى 13.4 مليار دولار، في حين بلغت هذه الأرباح للسهم الواحد 1.28 دولار بزيادة نسبتها 7.6 بالمئة عن الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات تشغيل فيريزون خلال الربع الأول 34.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 2.9 بالمئة سنويا.

وزادت قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف مسبقة الدفع خلال الربع الأول بمقدار 55 ألف مشترك، وهي أول زيادة في الربع الأول من أي عام لهذه القاعدة منذ 2013.

في الوقت نفسه، ذكرت الشركة الأميركية أنها تتوقع تحقيق أرباح صافية معدلة تتراوح بين 4.95 و4.99 دولارا للسهم الواحد خلال العام المالي الحالي، أي بزيادة تتراوح بين 5 بالمئة و6 بالمئة عن العام المالي الماضي.

وكانت توقعات الشركة السابقة للأرباح السنوية تراوح بين 4.90 و4.95 دولارا للسهم.

كما تتوقع الشركة حاليا أن تكون الزيادة الصافية في إجمالي عدد مشتركي قطاع التجزئة لخدمات الهاتف المدفوعة مسبقا خلال العام الحالي، في النصف الأعلى من النطاق المتوقع الذي يتراوح بين 750 ألفا ومليون مشترك، بما يعادل من بين مثلين وثلاثة أمثال الزيادة الصافية المسجلة في العام المالي الماضي.

وتتوقع فيريزون نمو إيرادات خدمات الهاتف المحمول والاتصال فائق السرعة بما يتراوح بين 2 بالمئة و3 بالمئة، إلى ما يعادل حوالي 93 مليار دولار، مع استقرار معدل نمو إيرادات قطاع الاتصالات اللاسلكية.