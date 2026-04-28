ويعيد الاتفاق المعدل الذي أعلنته الشركتان معا صوغ الشروط المالية والتجارية لعلاقة بدأت تظهر عليها مؤشرات توتر مع تزايد التنافس بين الطرفين في الأشهر الأخيرة.

وتأتي هذه التعديلات في وقت تسعى أوبن إيه آي إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام. ويُنظر إلى الشروط المالية الجديدة على أنها توفر مزيدا من الوضوح للمستثمرين المحتملين بشأن التزامات الشركة طويلة الأجل تجاه مايكروسوفت.

واستثمرت مايكروسوفت أكثر من 13 مليار دولار في أوبن إيه آي منذ بدء شراكتهما في 2019، ما جعل عملاق البرمجيات الداعم الرئيسي للشركة الناشئة ومزود خدمات الحوسبة السحابية الحصري ومساهما بنسبة 27 بالمئة تقريبا.

بموجب هذا الاتفاق، ستبقى منصة "أزور" المخصصة للحوسبة مِن بُعد (السحابة) والتابعة لمايكروسوفت، المنصة السحابية الرئيسية لشركة أوبن إيه آي، كما ستواصل منتجات أوبن إيه آي الظهور أولا على سحابة مايكروسوفت ما لم تعجز الشركة عن توفير الإمكانات المطلوبة أو تختار عدم القيام بذلك.

لكن الأهم من ذلك أن أوبن إيه آي باتت تستطيع تقديم كل منتجاتها لزبائنها على أي مزود خدمات سحابية، وهو تحول جذري عن القيود الحصرية السابقة.

وبحسب تقارير إعلامية أميركية ينص الاتفاق أيضا على أن تواصل أوبن إيه آي دفع 20 بالمئة من إيراداتها لمايكروسوفت حتى عام 2030، إلا أن هذه المدفوعات ستخضع الآن لسقف إجمالي، وهو تنازل كبير يحد من إيرادات مايكروسوفت من هذه الشراكة في ظل استمرار نمو أوبن إيه آي.

وسيستمر ترخيص مايكروسوفت للملكية الفكرية لأوبن إيه آي حتى عام 2032، ولكنه سيتحول من حصري إلى غير حصري، وهو تغيير يتيح لأوبن إيه آي تقديم حقوق مماثلة لمنافسيها.

ويأتي الاتفاق المُعدّل بعد أن أبرم الطرفان اتفاقية إعادة هيكلة أوسع نطاقا في أكتوبر، تعهدت بموجبها أوبن إيه آي شراء سعة إضافية بقيمة 250 مليار دولار من منصة "أزور".

لكن أوبن إيه آي وسّعت مذّاك نطاق تعاملاتها لتشمل عمالقة تكنولوجيا آخرين، بينما تسعى مايكروسوفت إلى تطوير منتجاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي بشكل مستقل عن أوبن إيه آي.

في فبراير أعلنت أمازون وأوبن إيه آي عن شراكة استراتيجية كبرى وافقت بموجبها أمازون على استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الشركة.

كما أعلنت أوبن إيه آي عن توسيع اتفاقيتها الحالية مع أمازون ويب سيرفيسز، البالغة 38 مليار دولار، بمقدار 100 مليار دولار على مدى ثماني سنوات.