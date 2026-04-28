وتحتسب الشركة الأرباح الأساسية على أساس تكلفة الإحلال، وهو مقياسها لصافي الدخل.

وتجاوزت أنشطة بي.بي المرتبطة بالعملاء والمنتجات، بما في ذلك قسم تداول النفط الذي سبق أن تحدثت الشركة عن أدائه القوي للغاية خلال الربع، التوقعات بتحقيق أرباح بلغت 3.2 مليار دولار قبل الفوائد والضرائب، مقارنة بمتوسط ​​تقديرات المحللين عند 2.5 مليار دولار.

وساهم الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في جني شركات النفط الأوروبية الكبرى مليارات الدولارات من أزمة إمدادات الطاقة.

وفيما يتعلق بنتائج وحدات إنتاج وعمليات الغاز والنفط منخفض الكربون التابعة للشركة فقد جاءت أقل قليلا من التوقعات.

وأشارت الشركة إلى أن هوامش الوقود "ستظل حساسة" تجاه تكلفة الإمدادات والأوضاع في الشرق الأوسط، وتوقعت تراجع أنشطة التنقيب والاستخراج في عام 2026 نتيجة لتداعيات الصراع.

وارتفع صافي المديونية إلى 25.3 مليار دولار من أكثر قليلا من 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعا بانخفاض التدفقات النقدية التشغيلية إلى 2.9 مليار دولار.

وقالت الرئيسة التنفيذية الجديدة، ميج أونيل، التي تمثل النتائج المعلنة اليوم الثلاثاء أول نتائج للشركة بعد توليها منصبها في أبريل لتصبح خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020 "نسير في الاتجاه الصحيح، ونعزز ميزانيتنا العمومية، ونواصل تسريع وتيرة الإنتاج".