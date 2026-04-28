وارتفع صافي أرباح الدار، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.3 مليار درهم، فيما نمت الإيرادات بنسبة 12 بالمئة إلى 8.7 مليار درهم، مدفوعة بإيرادات المشاريع قيد التطوير وأداء محفظة الأصول الاستثمارية.

أبرز نتائج الدار خلال الربع الأول من عام 2026:

ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.3 مليار درهم، مدفوعاً بإيرادات المشاريع التطويرية قيد الإنجاز ومرونة محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة والأقل عرضة لتقلبات السوق. وارتفعت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 0.25 درهم.

سجلت المجموعة مبيعات بقيمة 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول، أسهمت منها مبيعات مشاريعها في دولة الإمارات بنحو 5.9 مليار درهم، مع إطلاق مشروعين جديدين في الدولة مطلع الربع الأول، هما ذا وايلدز ريزيدنسز في دبي ومشروع باكارات ريزيدنسز السعديات في أبوظبي.

استقطبت مبيعات الدار في الإمارات طلباً متواصلاً من المشترين الدوليين، حيث وصلت قيمة المبيعات للعملاء الدوليين والمقيمين إلى 5.3 مليار درهم خلال الربع الأول، بما يمثل 88 بالمئة من إجمالي مبيعات الدار في الدولة.

أطلقت الدار مشروع ياس بارك بليس في منتصف أبريل، وبيعت 80 بالمئة من الوحدات المطروحة حتى تاريخه، محققاً مبيعات تجاوزت 800 مليون درهم، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالسوق العقاري في أبوظبي.

ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 72.1 مليار درهم، منها 62.2 مليار درهم لمشاريع في دولة الإمارات، مما يوفر رؤية واضحة لإيرادات المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

عززت الدار مخزونها من الأراضي في دولة الإمارات خلال الربع الأول بقيمة تطويرية إجمالية بلغت 61 مليار درهم، شملت قطع أراضٍ استراتيجية في وجهات رئيسية بأبوظبي، وتوسيع المشروع المشترك مع دبي القابضة.

سجلت الدار للاستثمار نمواً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 905 ملايين درهم ، مدعومةً بارتفاع معدلات الإشغال ومساهمات صفقات الاستحواذ الاستراتيجية، فيما ارتفعت الأصول المُدارة لتصل إلى 52 مليار درهم.

حافظت محفظة الأصول العقارية المدرة للإيرادات المتكررة على مرونتها، مستفيدةً من عقود الإيجار طويلة الأجل والنمو في القطاعات التجارية وقطاع التجزئة والقطاعات الصناعية واللوجستية. وأسهمت صفقتا الاستحواذ على ذا لينك في مدينة مصدر والأصول اللوجستية في كيزاد في تعزيز قدرات المنصة الاستثمارية.

نمت محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" بقيمة 2.8 مليار درهم لتصل إلى 20.1 مليار درهم، وذلك عبر شراكة مع دائرة البلديات والنقل لتطوير 9,000 وحدة سكنية للإيجار ضمن مشروع حلول الإسكان الميسّر في أبوظبي.

حافظت الدار على مركز مالي قوي يدعم مرونتها واستراتيجيتها لتوظيف رأس المال، إذ بلغ إجمالي السيولة المتاحة 33.2 مليار درهم في نهاية مارس، تضمنت 13.9 مليار درهم من السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة، و19.4 مليار درهم من التسهيلات المصرفية المؤكدة وغير المسحوبة.

أتمت الدار في يناير إصداراً عاماً للسندات الهجينة بقيمة 1 مليار دولار (3.7 مليار درهم)، أعقبه في فبراير إصدار سندات هجينة بقيمة 1 مليار دولار (3.7 مليار درهم) لصالح أبولو. كما أكملت في أبريل جمع تسهيلات ائتمانية متجددة مؤكدة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم، استقطبت طلباً قوياً من مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والدولية.

وزّعت الدار في أبريل أرباحاً نقدية عن عام 2025 بقيمة 0.205 درهم للسهم، بزيادة قدرها 10.8 بالمئة على أساس سنوي، وبإجمالي توزيعات بلغ 1.61 مليار درهم.

من جانبه، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار:

"نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على حرصها الدائم على حماية جميع من يتخذون من الإمارات وطناً لهم، وعلى نهجها الاستباقي والحاسم في ترسيخ الاستقرار، ودعم الأعمال، والحفاظ على بيئة آمنة.

واصلت إمارة أبوظبي إظهار أساسيات اقتصادية قوية، مستندةً إلى وضوح السياسات، والرؤية طويلة الأجل، والاستثمار المستدام في القطاعات الحيوية. وتوفر مرونة الإمارة، إلى جانب جاذبيتها العالمية الراسخة كوجهة للعيش والعمل والاستثمار، أساساً متيناً للنمو المتواصل.

ويعكس أداء الدار في الربع الأول قوة نموذج أعمالنا الذي تطور على مر الزمن ليضمن لنا موقعاً متميزاً يؤهلنا لمواجهة الضغوط المعاكسة للدورة الاقتصادية والتعامل بحكمة وتوازن مع الأحداث الخارجية غير المتوقعة.

وحققت المجموعة نمواً قوياً في الأرباح مستفيدةً من تنوع منصتها مما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق، حيث توفر محفظتها القياسية من الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية بقيمة 72.1 مليار درهم، إلى جانب ما تتمتع به من قاعدة متنامية وعالية الجودة من الأصول المدرة للدخل المتكرر بقيمة 52 مليار درهم، رؤية واضحة لتوليد الدخل مستقبلاً.

وبفضل مركز السيولة القوي والمرونة المالية العالية، نتمتع بموقع متميز يمكّننا من اقتناص الفرص المقبلة، ولا نزال على ثقة بقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا".

وتعليقا على النتائج، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "يواصل اقتصاد دولة الإمارات إظهار مرونة قوية، مدعوماً بقيادة حاسمة واستجابة منسقة على مستوى السياسات، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخذها لتعزيز استقرار السوق وترسيخ الثقة. وفي ظل هذه البيئة، حرصت الدار على سلامة موظفيها ومجتمعاتها، مع الحفاظ على استمرارية أعمالها، وحققت أداءً قوياً في الربع الأول.

وخلال الربع الأول، ارتفعت الإيرادات إلى 8.7 مليار درهم، ونما صافي الأرباح بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.3 مليار درهم، بما يعكس كفاءتنا في إنجاز خططنا ومرونة منصتنا المتنوعة.

وعلى صعيد أعمال الدار للتطوير، واصلنا تحويل الإيرادات المتراكمة القياسية إلى إيرادات فعلية. ولا تزال المقومات الأساسية للطلب راسخة، وهو ما أكدته النتائج المميزة للإطلاق الأخير لمشروع ياس بارك بليس. ويدعم ذلك قناعتنا بأن الطلب لا يزال مرناً تجاه المشاريع النوعية، مستنداً إلى وجود نقص هيكلي في المعروض العقاري بأبوظبي، وإلى أسس اقتصادية قوية وطويلة الأجل.

وتواصل الدار للاستثمار إثبات أهميتها الاستراتيجية كمنصة عالية الربحية وذات مرونة كبيرة خلال تقلبات السوق، مدعومةً بارتفاع معدلات الإشغال وعقود الإيجار طويلة الأجل. كما حققنا نمواً عبر مساهمات صفقات الاستحواذ الأخيرة وزيادة أسعار الإيجارات، وسنواصل التوسع من خلال محفظة مشاريع استراتيجية ’التطوير والاحتفاظ‘ التي ارتفعت قيمتها لتصل إلى 20.1 مليار درهم.

وفي ظل قوة الميزانية العمومية ومتانة مركز السيولة لدينا، سنواصل تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمجتمعات التي نخدمها".

الدار للتطوير

تتكون هذه الوحدة الأساسية من ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم التطوير العقاري والمبيعات، الذي يركز على تطوير وبيع المشاريع العقارية المتميزة التي تقع في أكثر الأماكن المرغوبة في دولة الإمارات؛ وقسم خدمات إدارة المشاريع، الذراع المتخصصة للمجموعة في إدارة وتنفيذ المشاريع في المجموعة؛ وقسم الأعمال الدولية، المسؤول عن الإشراف على أنشطة التطوير العقاري والمبيعات لدى شركة "سوديك" في مصر، وشركة "لندن سكوير" في المملكة المتحدة.

ارتفعت إيرادات الدار للتطوير بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 مليار درهم، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23 بالمئة لتبلغ 2.2 مليار درهم، مدفوعةً بمواصلة تسليم المشاريع من قاعدة الإيرادات المتراكمة القياسية.

وبلغت مبيعات المجموعة 7 مليار درهم، بتراجع قدره 25 بالمئة على أساس سنوي، بما يعكس اعتدال وتيرة النشاط البيعي في مارس ونهج الشركة المنضبط في إطلاق المشاريع الجديدة في ظل ظروف السوق المتغيرة. وظلت تحصيلات العملاء قوية ومتوافقة مع الجداول الزمنية التعاقدية، في حين لم تتغير نسب التعثر عن مستوياتها التاريخية البالغة 1 بالمئة تقريباً، مما يعكس استمرار التزام المشترين ومرونة الطلب في السوق.

استفادت المبيعات في الأسواق الجغرافية من شبكة المبيعات العالمية للشركة، التي توسعت بإضافة مركزين جديدين لتجربة عالم الدار في هونغ كونغ ولندن، حيث تم افتتاحهما خلال الربع الأول من عام 2026.

ووصل حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية للمجموعة إلى مستوى قياسي بلغ 72.1 مليار درهم بنهاية مارس 2026، ارتفاعاً من 71.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بما يوفر رؤية واضحة للإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبلغت القيمة المتراكمة لخدمات إدارة المشاريع 6 مليار درهم بنهاية مارس 2025، منها 66.7 مليار درهم لمشاريع قيد الإنشاء، بما يعكس استمرار قوة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية والإسكان.

على مستوى دولة الإمارات

تراجعت المبيعات في دولة الإمارات بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.9 مليار درهم، بما يعكس اعتدال وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة مع طرح مشروعين فقط، هما ذا وايلدز ريزيدنسز في دبي وباكارات ريزيدنسز في جزيرة السعديات بأبوظبي.

وأطلقت الدار في أبريل مشروع ياس بارك بليس ، الذي حقق مبيعات تجاوزت 800 مليون درهم، مع بيع 80 بالمئة من الوحدات المطروحة خلال الأسبوع الأول فقط، بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين بالسوق العقاري في أبوظبي.

وبلغت نسبة مبيعات المشترين الدوليين والمقيمين من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات 88 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل قيمتها إلى 5.3 مليار درهم، بما يعكس استمرار قوة الطلب الدولي وتنامي الثقة بأبوظبي بوصفها وجهة استثمارية عالمية.

ووصل حجم الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 62.2 مليار درهم بنهاية مارس 2026 ، ارتفاعاً من 61.0 مليار درهم بنهاية ديسمبر، وبمتوسط مدة تحصيل قدرها 29 شهراً.

وبلغ إجمالي التحصيلات النقدية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 4.3 مليار درهم، بما يعكس متانة التزام المشترين وثقتهم بمشاريع الدار.

على المستوى الدولي

سوديك

بلغت مساهمة سوديك في إيرادات الدار للتطوير 116 مليون درهم (1.5 مليار جنيه مصري) خلال الربع الأول من عام 2026.

وسجلت مبيعات سوديك ما قيمته 194 مليون درهم (2.9 مليار جنيه مصري)، فيما بلغت الإيرادات المتراكمة لسوديك 7.2 مليار درهم (107.1 مليار جنيه مصري) بنهاية مارس 2026، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 39 شهراً.

لندن سكوير

بلغت مساهمة لندن سكوير في إيرادات الدار للتطوير 316.2 مليون درهم (344 مليون جنيه إسترليني).

وسجلت مبيعات لندن سكوير ما قيمته 576 مليون درهم (118 مليون جنيه إسترليني)، مدفوعةً بإطلاق ثلاثة مشاريع تطويرية خلال الربع الأول، شملت مشروع رانسومز وارف ومشروع ويمبلدون بريدج هاوس ومشروع ويستمنستر تاور.

وارتفعت الإيرادات المتراكمة لشركة لندن سكوير إلى 2.7 مليار درهم (560.4 مليون جنيه إسترليني) بنهاية مارس 2026، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 31 شهراً.

الدار للاستثمار

تتكون الدار للاستثمار من أربعة أقسام رئيسية تضم أصولاً مُدارة بقيمة 52 مليار درهم، هي: العقارات الاستثمارية التي تضم أعمال إدارة الأصول الأساسية للدار، وتشمل محفظة من الأصول العقارية الرئيسية في قطاعات التجزئة والعقارات السكنية والتجارية والصناعية واللوجستية. وتملك الدار للضيافة محفظة من الفنادق والأصول الترفيهية، يتركز معظمها في أبوظبي ورأس الخيمة. وتعدّ الدار للتعليم المشغل الرائد للمدارس الخاصة في أبوظبي من خلال 27 مدرسة مملوكة ومدارة بشكل رئيسي في دولة الإمارات. وتعدّ الدار للعقارات أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة.

نمت إيرادات الدار للاستثمار بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18 بالمئة لتبلغ 905 ملايين درهم. واستند هذا الأداء القوي إلى معدلات إشغال مرتفعة، ومتانة أسعار الإيجارات، ومساهمات صفقات الاستحواذ الاستراتيجية الأخيرة. ومن المتوقع أن تقود محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" البالغة قيمتها 20.1 مليار درهم إلى مزيد من التوسع والتنوع ونمو الأرباح خلال السنوات الأربع المقبلة.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات الاستثمارية بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 632 مليون درهم، مدعومةً بمعدل إشغال للمحفظة بلغ 96 بالمئة، تميّزه هياكل الإيجار طويلة الأجل التي توفر قاعدة دخل مستقرة. وزادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات التجارية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 235 مليون درهم، بفعل استمرار الطلب على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، ومساهمة مشروع ياس بليس الذي حقق إشغالاً كاملاً منذ اكتمال إنشائه. وحافظت المحفظة على معدل إشغال بنسبة 100 بالمئة، مستفيدةً من قاعدة متنوعة من المستأجرين تضم جهات مرتبطة بالحكومة وشركات ومؤسسات كبرى. واتسم نشاط التأجير مؤخراً بقوة الأسعار، مع توقيع عقود إيجار جديدة بمستويات قياسية في مواقع رئيسية مثل سوق أبوظبي العالمي. ودعم استقرار دخل الإيجارات وجود إيجارات أساسية ثابتة، مع تجديد كثير من العقود مبكراً هذا العام ضمن ترتيبات تعاقدية طويلة الأجل ومحدودية تجديد العقود خلال العام. وفي أبريل، وسّعت الدار شراكتها مع مبادلة عبر الاستحواذ على ذا لينك في مدينة مصدر بقيمة 654 مليون درهم، لتضيف خمسة مبانٍ متعددة الاستخدامات مؤجرة بالكامل إلى المحفظة. وتراجعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة العقارات السكنية بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 127 مليون درهم، نتيجة انتهاء عقد إيجار مؤسسي وأعمال إعادة تطوير القرم الشرقي. وتواصل المحفظة إظهار أداء أساسي مستقر، مدعوماً بمعدل إشغال 96 بالمئة وتجديدات وعقود إيجار طويلة الأجل. وستتحقق قفزات النمو الإضافية من محفظة مشاريع التطوير والاحتفاظ في الريمان وجزيرة ياس، إلى جانب شراكة الـ 9,000 وحدة الأخيرة مع دائرة البلديات والنقل، التي ستسهم في توسّع محفظة الدار السكنية لتبلغ 20,000 وحدة سكنية للإيجار خلال السنوات المقبلة. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة التجزئة بنسبة 65 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 228 مليون درهم، مدفوعةً بمساهمات المجموعة الفاخرة في الغاليريا بعد إتمام المشروع المشترك مع مبادلة لقطاع التجزئة في الربع الأول، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات ومعدلات الإشغال في ياس مول والجيمي مول، الذي بات قصة نجاح بارزة في قطاع التجزئة بمدينة العين منذ اكتمال إعادة تطويره في سبتمبر 2025. واستقر معدل إشغال محفظة التجزئة عند 89 بالمئة بنهاية الربع الأول، مع استمرار نشاط جميع المستأجرين في وجهات التسوق والترفيه الرئيسية. واستقر عدد الزوار عند مستويات تقترب من المعدلات الطبيعية بعد تراجع مبدئي في أوائل مارس.

- وحققت محفظة الأصول الصناعية واللوجستية نمواً قوياً، حيث قفزت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 157 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 43 مليون درهم، مدعومةً بصفقات الاستحواذ على أصول في كيزاد والمركز خلال عام 2025. واستند النمو العضوي في الدخل إلى ارتفاع معدل الإشغال الذي بلغ 96 بالمئة بنهاية الربع الأول، مع استمرار عقود الإيجار طويلة الأجل مع مشغلي الخدمات اللوجستية ونمو الطلب من قطاعات جديدة في تعزيز استقرار المحفظة. وفي أبريل، استحوذت الدار على أصول لوجستية إضافية في كيزاد من مجموعة موانئ أبوظبي بقيمة 650 مليون درهم. وستتحقق قفزات النمو المقبلة عبر محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" التي تشمل توسعة ملتقى أعمال أبوظبي، ومرافق في دبي الجنوب ومجمع الصناعات الوطنية في دبي، فضلاً عن مشاريع مصممة حسب الطلب مثل مركز تجربة عملاء تسلا في جزيرة ياس.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة الضيافة بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 98 مليون درهم، مدعومةً بأداء قوي خلال شهري يناير وفبراير، مع ارتفاع متوسط السعر اليومي بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى 849 درهماً، والعائد لكل غرفة متاحة بنسبة 13 بالمئة ليبلغ 546 درهماً خلال الربع. وبلغ معدل الإشغال 64 بالمئة في الربع الأول بما يعكس تراجع الطلب في مارس في ظل اضطرابات في الرحلات الجوية الإقليمية والسياحة الدولية. وأسهمت حجوزات الفعاليات للشركات ومرونة الطلب على عطلات الإقامة في دعم الأداء. وتعمل الدار على تسريع برنامج التحول الاستراتيجي للفنادق لتعزيز جاذبية الأصول، وتحسين العمليات، بما يضمن جاهزية المحفظة لاستقطاب الطلب فور عودة ظروف السفر الدولية إلى طبيعتها.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ل ـ ا لدار للتعليم بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 67 مليون درهم، مدفوعةً بنمو أعداد الطلاب وزيادة الرسوم الدراسية. وارتفع عدد الطلاب في المدارس التي تديرها الدار إلى 18,000 طالب مقارنة بـ 16,000 طالب في العام الماضي، مدعوماً بافتتاح مدرسة نويا البريطانية ومدرسة الياسمينة الأمريكية وأكاديمية المُنى البريطانية. وبذلك بلغ إجمالي عدد الطلاب في المدارس التي تديرها وتشغلها الدار أكثر من 36,000 طالب.

وتراجعت

أبرز مستجدات المجموعة وأنشطتها المؤسسية

عززت الدار قوة ميزانيتها العمومية والسيولة والمرونة المالية عبر سلسلة من مبادرات التمويل، شملت ما يلي: إصدار عام لسندات هجينة ثانوية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي (3.7 مليار درهم) في يناير. طرح خاص مع أبولو جلوبال مانجمنت بقيمة 1 مليار دولار أمريكي (3.7 مليار درهم) في فبراير، تضمّن سداد سندات دائمة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مما قلّص ملكية أبولو الفعلية في شركة الدار للاستثمار العقاري إلى 9.7 بالمئة. وتسهيلات ائتمانية متجددة مؤكدة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم في أبريل، استقطبت مشاركة 10 بنوك محلية وإقليمية ودولية بارزة، شملت مقرضين جدداً، بما يعكس المكانة الائتمانية القوية للدار.

واصلت الدار تعزيز التحول الرقمي، حيث ركزت على تطوير منصة (Live Aldar) لتوفير تجربة سلسة للعملاء. تجاوز معدل استخدام المنصة 60 بالمئة في أهم مراحل تفاعل العملاء، كما استمرت الزيارات والتفاعل عبر المنصات الرقمية الرئيسية في النمو بشكل ملحوظ خلال كل ربع سنة. وتعاملت المنصة خلال الربع الأول مع أكثر من 4,300 حجز للضيافة وما يزيد عن 12,700 تذكرة خاصة بالأنشطة الترفيهية.

وارتفعت عضوية برنامج المكافآت دارنا بنسبة 184 بالمئة على أساس سنوي، مع تسجيل رقم شهري قياسي بلغ 46,000 تسجيل جديد في مارس.

أبرز إنجازاتنا في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

تضع الدار، بصفتها أحد أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، على عاتقها مسؤولية تطبيق أفضل المعايير الدولية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتشكل هذه الممارسات ركيزة أساسية في استراتيجية النمو طويلة الأجل للمجموعة، حيث تطبّق الحوكمة الرشيدة والأثر البيئي والاجتماعي المسؤول في جميع عملياتها الاستثمارية وقرارات أعمالها. وتتضمن أبرز أنشطة الدار الأخيرة في هذا المجال ما يلي: