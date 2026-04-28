وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتعت بمستويات عالية من الاستقرار واستمرارية الأعمال والمرونة الاقتصادية في ظل التوترات الحالية في المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية والمحكمة لضمان استمرارية العمل والانتاج، الأمر الذي أتاح لشركات مثل "إن إم دي سي إنيرجي" تنفيذ مشاريعها والحفاظ على وتيرة الأداء.

وحافظت "إن إم دي سي إنيرجي" على استمرارية العمليات التشغيلية عبر جميع مشاريعها، نتيجة تكامل الجهود والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية والتطبيق الفعال لأطر استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر.

وفي هذا السياق، سجلت الشركة ارتفاعاً في إيراداتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 5 مليار درهم، نتيجة التقدم المتواصل في تنفيذ محفظة مشاريعها القائمة.

وبلغ صافي الربح للربع الأول 80 مليون درهم، والذي يعكس نهج الشركة التحفظي في اطار الاوضاع الاقليمية الحالية .

وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ لدى الشركة 35.3 مليار درهم، مما يوفر رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية. واستمرت العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصدر مساهمة الإيرادات بنسبة 74 بالمئة، في حين شكلت الأسواق الدولية نسبة 26 بالمئة، ما يعكس تنوع مصادر الايرادات.

وأنهت الشركة الربع الأول برصيد نقدي بلغ 3.5 مليار درهم، الأمر الذي يعزز من المكانة المالية للشركة، ويؤكد جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الأسواق، إلى جانب دعم قدرتها على اغتنام فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "إن إم دي سي إنيرجي": "يعكس أداء الشركة خلال هذا الربع قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية، إلى جانب فاعلية النهج الإداري في إدارة المرحلة. ومما لا شك فيه أن الإجراءات الحكومية الاستباقية والتنسيق المؤسسي قد أسهم في ترسيخ الاستقرار واستمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الثقة في القطاعات الحيوية، الامر الذي أتاح لشركات مثل "إن إم دي سي إنيرجي" مواصلة عملياتها، والاستمرار في دعم أولويات التنمية طويلة الأجل للدولة".

كما علق المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي إنيرجي" على النتائج قائلا: "انصب تركيزنا خلال هذا الربع على التنفيذ المدروس، وضمان استمرارية العمليات إلى جانب اعتماد نهج مالي متحفظ. وتمكّنا من الحفاظ على وتيرة التقدم في تنفيذ محفظة مشاريعنا، وتحقيق أداء متماسك رغم التحديات التشغيلية، الأمر الذي يعكس قوة منظومة العمل لدينا، بما تشملُه من قيادة وكفاءات بشرية متميزة وأطر تشغيلية راسخة، إلى جانب الأسس المتينة لنموذج أعمالنا على المدى الطويل".

وستواصل "إن إم دي سي إنيرجي" متابعة التطورات الإقليمية عن كثب، مع الحفاظ على جاهزية العمليات خلال الفترات المقبلة، مستندة إلى محفظة مشاريعها قيد التنفيذ، ومشاريع مستقبلية محتملة تخطت 67 مليار درهم بنهاية مارس 2026، وقدرات تنفيذية راسخة. كما تواصل الشركة مواءمة أعمالها مع التوجهات الاقتصادية وأولويات قطاع الطاقة طويلة الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة.