في هذا السياق، يبرز دور الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوصفه فاعلاً استثنائياً، تتردد أصداء منشوراته على تروث سوشيال سريعاً داخل دوائر التداول، وتنعكس مباشرة على شهية المخاطرة واتجاهات السوق.

تُربكُ هذه المنشورات الجديدة حسابات صناع السياسات والمستثمرين على حد سواء، إذ تتداخل الإشارات السياسية مع العوامل الاقتصادية التقليدية، لتخلق بيئة أكثر تعقيداً في قراءة مسارات الأسعار، خصوصاً في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة.

ومع تسارع تدفق المعلومات، تصبح الأسواق أكثر حساسية لأي تصريح، وأقل قدرة على التمييز بين المؤثرات المؤقتة والتحولات الهيكلية.

تُثيرُ هذه التحولات تساؤلات جوهرية حول مدى تحول الخطاب السياسي إلى أداة ضغط مباشرة على أسواق الطاقة، وما إذا كانت منشورات ترامب تمثل مجرد محفزات قصيرة الأجل أم تعكس نمطاً جديداً من "صناعة السوق" قائماً على التأثير اللحظي.

بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن منشورات الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "تساعد في إحداث اضطرابات في أسواق الطاقة، مما يعيق قدرة صناع السياسات على التنبؤ بنمو الأسعار".

وينقل التقرير عن رئيس قسم السلع الأساسية في صندوق التحوط "سيتادل"، سيباستيان باراك، قوله:

منشورات الرئيس الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب غيرت سلوك أسواق النفط.

يجد المتداولون أنفسهم في كثير من الأحيان يكافحون للتكيف مع التقلبات الناجمة عن رسائله المتكررة وردود النظام الإيراني.

ويشدد التقرير على أن "الاضطرابات في أسواق الطاقة، والتي غالباً ما تكون مدفوعة بمنشورات دونالد ترامب على موقع تروث سوشيال، تؤدي إلى تعقيد توقعات التضخم".

تأثير قصير المدى

يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي قد يكون لها تأثير ملحوظ على أسواق الطاقة في المدى القصير، خصوصاً خلال فترات التوترات الجيوسياسية، إلا أنها لا تمثل المحرك الرئيسي للتقلبات المستمرة في الأسواق.

التقارير الأخيرة أظهرت ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل بشكل فوري عقب إلغاء ترامب لمحادثات إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس حساسية الأسواق السريعة لمثل هذه التصريحات.

ويضيف: العوامل الأساسية تظل الأكثر تأثيراً في تحديد اتجاهات الأسعار، وفي مقدمتها اضطرابات الإمدادات، ومخاطر الشحن في مضيق هرمز، إلى جانب تعقيدات المشهد الجيوسياسي.

ويشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي دوراً مكملاً، يتمثل في تسريع تحولات معنويات السوق، لكنها لا تغيّر المسار العام الذي تحكمه الأساسيات الاقتصادية.

تأثير ترامب

وتحت عنوان "تأثير ترامب"، يشير تقرير لموقع "أكسيوس"، إلى أن منشورات البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي "أصبحت محركات رئيسية لأسواق النفط والأسهم خلال الحرب، لا سيما وأن حله يبدو أنه يبتعد أكثر فأكثر عن متناول اليد".

ويوضح التقرير أن "سوق النفط كانت على وجه الخصوص متقلبة للغاية طوال فترة الحرب، حيث انخفضت أو ارتفعت بشكل حاد اعتمادًا على الرسائل الصادرة عن الإدارة".

ووفق رئيس قسم السلع في شركة سيتادل، سيباستيان باراك، فإن "المتداولين واجهوا صعوبة في التكيف مع التقلبات الناجمة عن منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب"، مشيراً إلى أنه "يمتلك شاشة مخصصة فقط لمراقبة منشورات الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي".

ترامب.. صانع السوق

من جانبها، تؤكد أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

السؤال الاستراتيجي الأهم اليوم، والذي يتقاطع فيه الاقتصادي مع السياسي، يتمثل في مدى تحوّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى صانع ومحرك رئيسي للأسواق العالمية عبر تصريحاته وإشاراته وتغريداته المستمرة.

هذه التصريحات تضع الأسواق العالمية، سواء المالية أو الطاقوية أو أسواق المعادن، تحت ضغط استراتيجي عميق (..) فيما تتزايد حالة عدم اليقين وسط خريطة عالمية تتسم بالفوضى والتقلب.

وتضيف أن الاقتصاد العالمي أصبح أشبه بكتلة واحدة تتأثر بشكل مباشر بمنشورات الرئيس الأميركي، التي ترفع من وتيرة التذبذب في الأسواق، ليظل العالم رهيناً لمزاج وتصريحات سياسية تمزج بين الاقتصاد وملفات الطاقة والتوسع الجيوسياسي. وتشير إلى أن هذه اللغة المعتمدة على الإشارات جعلت من التصريحات بمثابة "ترمومتر" فوري لأسواق الطاقة، التي قد تتغير في لحظات بفعل تصريح واحد.

وتبين أن هذا الواقع يفرض تساؤلاً جوهرياً حول قدرة المتداولين على التحرر من تأثير هذه التصريحات والنظر إلى أساسيات السوق دون مواربة، خاصة في ظل سعي الإدارة الأميركية إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي عبر تحركات قد تؤدي إلى إعادة توجيه الاستثمارات والتأثير على توازنات الأسواق الطاقوية.

وتشدد على أن المرحلة الحالية شهدت تقلبات غير مسبوقة في أسواق الطاقة، متجاوزة العوامل التقليدية للعرض والطلب، حيث أصبح متداولو النفط يتابعون التصريحات السياسية لحظة بلحظة، وهو ما انعكس في ارتفاع حاد في مؤشرات التذبذب.

وتختتم حديثها بالإشارة إلى أن هذا المناخ يفرز تداعيات خطيرة، أبرزها عزوف بعض المستثمرين عن المخاطرة، إلى جانب احتمالات التلاعب الناتجة عن تسريب المعلومات، وهو ما قد يفتح الباب أمام صفقات مشبوهة، ويؤدي في النهاية إلى تراجع مستويات السيولة وتآكل الثقة في الأسواق.