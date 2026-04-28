وبينما تواصل الأسواق المضي قدماً متجاهلة التوترات الجيوسياسية، يجد المستثمر نفسه أمام مشهد مالي معقد يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبله وأمن مدخراته: هل يضمن صمود الأسهم الأميركية حماية مدخرات الأفراد؟ وكيف يواجه المستثمر العادي تقلبات السوق خلال الحروب؟ وهل يمنح تجاهل الأسهم للحروب شعوراً بالأمان للمستثمرين؟

فالرواية السائدة التي تربط بين حرب إيران وتراجع السوق في مارس ليست دقيقة تماماً، حيث بدأ مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) في الانخفاض بشكل طفيف قبل شهر من اندلاع الحرب، وتحديداً في نهاية شهر يناير، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية،

وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي وراء تراجع السوق هو إقدام المستثمرين على بيع أسهم الشركات المهددة بتطورات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في قطاعات البرمجيات والخدمات اللوجستية والخدمات المكتبية.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 8 بالمئة خلال شهر مارس كان مرتبطاً بشكل أكبر بالذكاء الاصطناعي، حيث عُزي 60 بالمئة من هذا التراجع إلى 20 سهماً فقط، معظمها مرتبط بقوة بمؤشر الذكاء الاصطناعي، أما الـ 40 بالمئة المتبقية من الانخفاض، فقد توزعت على قطاعات أخرى منها الصناعات (وهو القطاع الوحيد المعرض بوضوح للصراع)، وقطاعات المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا، لكن خسائرها الفردية كانت طفيفة ومحدودة مقارنة بعمالقة التكنولوجيا.

تعافي الأسواق ودور كبار المستثمرين

وبيّن التقرير أن السوق سجلت تعافياً قوياً في أبريل رغم استمرار الحرب، موضحاً أن هذا التحول جاء بعد أن نصح كبار مديري الأموال، مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"جي بي مورغان تشيس"، المستثمرين باقتناص الفرص في الأسهم التي تضررت من مخاوف الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الأسهم المرتبطة بهذا القطاع قادت موجة الصعود خلال الشهر، نافياً وجود دلائل على وجود اتفاق وشيك مع إيران رغم التطمينات السياسية المتكررة.

وفيما يخص الطاقة، أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي اليوم أقل اعتماداً على النفط مقارنة بالسبعينيات، حيث انخفض إنتاج النفط الخام كحصة من الناتج العالمي إلى حوالي 2 بالمئة، وهو ما يمثل ربع النسبة التي كانت عليها في عام 1979، مع تمرير خُمس هذه الكمية فقط عبر مضيق هرمز.

وأشار التقرير إلى أن استجابة أسواق النفط كانت محسوبة تاريخياً، حيث ارتفع السعر بنحو 40 بالمئة منذ بداية الحرب، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمضاعفة الأسعار في السبعينيات. كما بيّن التقرير أن عقود النفط الآجلة في حالة "تباعد عكسي حاد، مما يشير إلى توقعات السوق بانخفاض الأسعار إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل بحلول العام المقبل، فضلاً عن أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة لم تتحرك سوى بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 2.6بالمئة.

لماذا تظل الأسهم بمنأى عن الحرب؟

وأكد التقرير أن صراعاً ممتداً مع إيران من غير المرجح أن يؤثر بشكل جوهري على الشركات المهيمنة في السوق الأميركية، حيث لا تتجاوز حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 3 بالمئة من إجمالي إيرادات مؤشر "إس أند بي 500". وأشار إلى أن السوق حالياً تقودها طفرة تقنية، حيث من المتوقع أن تساهم شركات "العظماء السبعة" و"برودكوم" و"ميكرون" بنحو 70 بالمئة من نمو إيرادات المؤشر البالغة 20 بالمئة خلال الـ 12 شهراً القادمة.

وختم التقرير بأن المستثمرين الأفراد أصبحوا أكثر مرونة، حيث واصلوا عمليات الشراء عند الانخفاضات كما فعلوا خلال جائحة 2020، مؤكداً أن السوق لم تكترث للحرب ولن تكترث لها ما لم تتوسع نطاقاتها الجغرافية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "رغم التوترات الجيوسياسية الحادة وحرب إيران، تواصل الأسهم الأميركية مسارها الصاعد في مشهد يبدو للوهلة الأولى دليلاً على حصانة الاقتصاد. لكن خلف هذا الصمود، تبرز أسئلة أكثر عمقاً: هل يحمي هذا الأداء مدخرات الأفراد فعلاً؟ أم أن الصورة أكثر انتقائية وخطورة مما تبدو عليه؟".

سوق قوي… لكن من يقطف الثمار؟

وذكر الدكتور الشبشيري أن السوق الأميركي يضم اليوم نحو 167 مليون مستثمر، أي ما يقارب 62 بالمئة من البالغين. (تؤكد بيانات Gallup وThe Motley Fool لعامي 2025 و2026 هذه الأرقام). غير أن هذه المشاركة الواسعة تخفي تفاوتاً حاداً في توزيع الثروة:

أعلى 10 بالمئة من الأميركيين يسيطرون على نحو 93 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024.

الغالبية العظمى تستثمر عبر صناديق التقاعد (401k) أو صناديق المؤشرات "الخاملة" ، مما يجعلهم عرضة لتقلبات المؤشر دون قدرة على التحوط النشط.

بمعنى آخر، صمود مؤشر مثل S&P 500 لا يعني بالضرورة تحسن الوضع المالي للجميع، فالمكاسب تتركز في القمة، بينما تتحمل القاعدة مخاطر التقلبات، بحسب تعبيره.

وأشار الشبشيري إلى أنه عندما انخفض المؤشر بنحو 8 بالمئة في مارس 2026، سارع الكثيرون لاتهام الحرب. لكن البيانات التحليلية تكشف حقيقة مغايرة:

60 بالمئة من هذا التراجع نتج عن 20 سهماً فقط مرتبطة بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وليس بالقطاعات الدفاعية أو النفطية.

شركات مثل Broadcom Inc. وMicron Technology Inc. وApplied Materials Inc. كانت في قلب هذا التراجع نتيجة عمليات جني أرباح وتصحيح تقني.

في أبريل، عادت هذه الأسهم لتقود التعافي السريع بعد صدور توصيات “شراء” قوية من مؤسسات كبرى مثل Goldman Sachs وMorgan Stanley وJPMorgan Chase، التي رأت في الهبوط فرصة استثمارية ذهبية، كما ورد في تقارير Yahoo Finance وWTOP News لشهر أبريل 2026.

النفط: صدمة حادة وتأثير "مخفف"

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور الشبشيري أنه في أزمات السبعينيات، كانت الحروب كفيلة بشل الاقتصاد. اليوم، ورغم خطورة الموقف، تغيرت المعادلة:

قفزت أسعار النفط بنسبة 40 بالمئة لتتجاوز 120 دولاراً للبرميل بعد إغلاق مضيق هرمز في مارس 2026.

رغم هذه القفزة، يمثل النفط الآن حوالي 2 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما قلل من قدرته على إسقاط الأسواق فوراً.

ارتفعت توقعات التضخم إلى 2.6 بالمئة (مع تحذيرات من وصولها لـ 4 بالمئة إذا طال أمد النزاع)، لكن الفيدرالي الأميركي حافظ على سياسة “المراقبة الحذرة” دون اللجوء لرفع أسعار فائدة صادم حتى الآن، كما ذكرت EBSCOhost وWUNC في أبريل 2026.

هل مدخراتك آمنة؟ المفارقة الكبرى

وتحت هذا العنوان أكد الدكتور الشبشيري أن الخديعة تكمن هنا: صمود السوق لا يعني أمان المدخرات.

الخسارة المؤقتة: المستثمر الذي دخل السوق قبل هبوط مارس قد يكون خسر 5-10 بالمئة من قيمة محفظته في أسابيع.

فخ الأسهم الفردية: من يملك أسهماً فردية خارج “العمالقة السبعة” قد يواجه خسائر أعمق لا تعكسها المؤشرات العامة.

التضخم الصامت: حتى لو ارتفعت قيمة أسهمك بنسبة 5 بالمئة، فإن ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة قد يمتص هذه المكاسب بالكامل.

وخلص إلى أن "صمود (وول ستريت) أمام الحرب ليس (صك أمان)، بل هو انعكاس لتركيز السوق على ثورة الذكاء الاصطناعي وتدفقات السيولة الضخمة. نعم، السوق قوي ومدعوم بأرقام تداول مليارية. لكن، هذا الصمود (انتقائي) ويحمي الأثرياء أكثر مما يحمي مدخرات الطبقة الوسطى. أما المخاطرة الحقيقية فهي الركون إلى هذا الاستقرار الزائف، فأي تصعيد عسكري غير محسوب قد يحول (التجاهل) الحالي إلى (ذعر) جماعي في لحظا".

ووجه نصيحة للمستثمر العادي في (وول ستريت)، " لا تبحث عن الصمود الجماعي، بل ابحث عن أمان محفظتك الخاصة".

من جانبه، ورداً على سؤال فيما إذا كان صمود سوق الأسهم الأميركية يضمن حماية مدخرات الأفراد، قال الخبير الاقتصادي علي حمودي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "الإجابة المختصرة على هذا السؤال المهم هي: لا، فصمود سوق الأسهم الأميركية تاريخياً لا يضمن حماية مدخرات الأفراد. فرغم أن السوق أظهر اتجاهات صعودية طويلة الأجل، إلا أنه عرضة للتقلبات والانكماشات والمخاطر التي قد تؤثر على المدخرات. ولضمان الحماية، لا بد من تنويع المحفظة الاستثمارية، وإدارة المخاطر، وعدم الاعتماد كليًا على الأسهم للحفاظ على رأس المال".

لذا، في نهاية المطاف، ورغم أن سوق الأسهم الأميركية يُنظر إليه غالباً على أنه فئة أصول مرنة، إلا أنه لا يوفر ضماناً قاطعاً ضد خسارة مدخرات الأفراد، بحسب تعبيره.

كيف يتعامل المستثمر العادي مع تقلبات السوق أثناء الحروب؟

ويرى حمودي أن المستثمرين العاديين يتعاملون مع تقلبات السوق أثناء الحروب من خلال الالتزام باستراتيجيات طويلة الأجل، وتجنب البيع بدافع الذعر، والاعتماد على تنويع المحفظة الاستثمارية لامتصاص الصدمات. وأضاف: "تاريخياً، ورغم أن الأسواق تشهد انخفاضات فورية وقصيرة الأجل عند اندلاع النزاعات – غالباً بمعدل 5-6 بالمئة - إلا أنها تميل إلى التعافي في غضون شهر إلى شهرين، وغالباً ما تُنهي العام التالي على ارتفاع".

وتحدث عن كيفية تعامل المستثمرين العاديين مع تقلبات السوق أثناء الحروب وفقاً لمايلي:

تبني منظور طويل الأجل

التركيز على 10 سنوات فأكثر، وليس على أيام: غالباً ما يتجاهل المستثمرون الأخبار العاجلة، مدركين أن البيانات التاريخية تُظهر أن انخفاضات السوق الناتجة عن التوترات الجيوسياسية مؤقتة.

تجاهل البيع بدافع الذعر

تُظهر البيانات أن البيع بدافع الذعر أثناء الأزمات عادة ما يؤدي إلى تكبّد الخسائر وتفويت فرص التعافي السريع.

الثقة في اتجاهات التعافي

تُظهر الدراسات التي أُجريت على النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية (بما في ذلك كوريا وفيتنام والعراق) أن الأسواق غالباً ما تكون أعلى بعد 12 شهراً من بدء النزاع.

وأكد حمودي أهمية أن يضع المستثمرون في اعتبارهم أنه على المدى الطويل، تميل أرباح الشركات والابتكار والنشاط الاقتصادي إلى تحديد اتجاه السوق أكثر من النزاعات الجيوسياسية.

واختتم الخبير الاقتصادي حمودي بقوله: "إن تجاهل التأثير المباشر للحروب على الأسهم، والذي تتصدر عناوين الأخبار، قد يوفر شعوراً نفسياً بالأمان. لكن النهج الأكثر أماناً للكثيرين ليس (تجاهل) الحرب تماماً، بل إدارة تأثيرها من خلال عدم التفاعل العاطفي، مما يوفر شعوراً بالأمان ويحسن أداء الاستثمار على المدى البعيد".