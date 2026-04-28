يهدف المنتدى إلى ترسيخ توجه دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي موثوق، وتسريع استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

يُرسّخ تنظيم "اصنع في الإمارات" في دورته الخامسة مكانته كمنصة استراتيجية تصنع الفرص ورسم ملامح المستقبل الصناعي؛ فهو لا يكتفي بتقديم صورة لما تحقق، بل يطرح مساراً عملياً يعزّز دور التصنيع المحلي باعتباره ركيزة محورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودفع عجلة الصناعات الوطنية نحو آفاق أوسع من التنافسية.

يستهدف المنتدى جذب 140 ألف زائر من المستثمرين وصناع القرار وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، مقارنة بعدد 122 ألف زائر في النسخة السابقة.

كما يتوقع مشاركة أكثر من 1100 عارض وشريك عبر 12 قطاعا صناعيا، لتعزيز التنوع والقاعدة الصناعية في الإمارات، مقارنة بـ720 عارضا في 2025.

يسعى المنتدى إلى رفع سقف المنتجات المستهدفة للتصنيع المحلي إلى 5 آلاف منتج بهدف إحلال الواردات، بعد تحقيق 4800 منتج في العام الماضي.

يبرز الحدث كأداة فاعلة لدعم حضور المنتجات الوطنية في الأسواق، عبر الترويج لها وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب فتح قنوات جديدة لبناء الشراكات والوصول إلى أسواق غير تقليدية. وبذلك، يتحول المعرض إلى منصة تلاقي بين الطموح الصناعي والفرص الاستثمارية، ضمن رؤية تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.

يهدف المنتدى إلى تنمية فرص الشراء التراكمية (الحكومية والخاصة) لتصل إلى 180 مليار درهم، مقارنة بـ168 مليار درهم في 2025، لدعم المنتج الإماراتي.

يستهدف المعرض والمنتدى توفير أكثر من 1500 وظيفة للمواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي، مقارنة بـ1200 وظيفة تم توفيرها سابقا عبر معرض "مصنعين".

يسعى الحدث إلى جذب استثمارات عالمية عبر جلسات الأعمال ومذكرات التفاهم، بناء على زخم الاستثمارات الصناعية المعلنة في 2025، والتي تجاوزت 11 مليار درهم.

وتعكس النسخة المرتقبة تحولاً نوعياً في حجم المشاركة والزخم التنظيمي، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد الشركات العارضة واتساع رقعة المساحات المخصصة للعرض، فضلاً عن تنوع القطاعات المشاركة. كما تؤكد النسبة الكبيرة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الدور المحوري الذي يلعبه الحدث في تمكين هذا القطاع، باعتباره أحد أعمدة النمو الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للابتكار والتوسع الصناعي.

منصة رائدة

وفق الموقع الرسمي للمنصة:

يُعد "اصنع في الإمارات" 2026 المنصة الرائدة في الدولة للمؤسسات التي تتطلع إلى النمو والتشبيك والمساهمة في التقدم الوطني طويل الأمد.

يجمع المعرض قادة الصناعة وصنّاع السياسات والمستثمرين العالميين لتمكين التعاون وبناء شراكات هادفة على نطاق واسع.

ومن خلال جمهور مستهدف بدقة من أصحاب القرار، تدعم المنصة الشراكات الاستراتيجية والحوار التجاري المركّز وزيادة الحضور الشركات المستعدة للعب دور في المشهد الصناعي المتطور في الإمارات.

يزخر معرض "اصنع في الإمارات" بميزات ديناميكية مصممة لدفع عجلة التعاون، واستعراض الابتكارات، وتمكين النمو.

وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، تجسِّد منصة "اصنع في الإمارات" الجهود الكبيرة على مدى خمس سنوات لتطوير القطاع وتحديثه وفق استراتيجية صناعية وطنية مدروسة أرست لدولة الإمارات أُسساً متينة تمكِّنها من التعامل مع المتغيرات الحالية في التجارة العالمية، وتتيح لها تحويل التحديات إلى فرص تعزِّز تنافسيتها.

واستعرض وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حسن جاسم النويس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقِد عقب ملتقى المرونة الصناعية واستمرارية سلاسل الإمداد، أجندة الدورة الخامسة.

منصة "اصنع في الإمارات" 2026 تُعَدُّ الدورة الأضخم منذ إطلاق المنصة.

المشاركون: 1,162 جهة عارضة، بزيادة قدرها 61 بالمئة.

المساحة: على مساحة 88,000 متر مربع محقِّقةً نمواً في المساحة بنسبة 30 بالمئة.

يمثِّل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة نحو 60 بالمئة من إجمالي الشركات العارضة، ما يعكس الدور المحوري للمنصة في تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مرونة المنظومة الصناعية.

مراحل التطور

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

منتدى "اصنع في الإمارات" يسير في مسار تصاعدي واضح، ليس فقط كفعالية اقتصادية، بل كأداة تنفيذية مباشرة للاستراتيجية الصناعية للدولة.

المنتدى شهد تحولاً نوعياً خلال سنوات قليلة من منصة تعريفية محلية إلى منصة إقليمية ودولية لصناعة الصفقات والاستثمار.

المنتدى مرّ بثلاث مراحل رئيسية؛ حيث ركز في بداياته على التعريف بالفرص وربط المصنعين بالمشترين الحكوميين، ثم تطور إلى منصة حوافز واستثمار مع دخول مؤسسات التمويل والصناديق السيادية. وقد شهد العام الماضي توسعاً لافتاً مع عرض أكثر من 5000 منتج صناعي وزيادة المشاركة الدولية، ما يعزز مكانته كمنصة عالمية للتموضع الصناعي.

هذا التطور يعكس انتقال المنتدى من "حدث عرض" إلى "منصة صفقات" ثم إلى "منصة تموضع صناعي عالمي"، وهو تحول يعكس نضج الاستراتيجية الصناعية الإماراتية وسرعة تنفيذها.

ويضيف الجروان أن نمو عدد الشركات الصناعية، خاصة في مناطق مثل مدينة دبي الصناعية، يعكس تحسناً ملحوظاً في جاذبية القطاع الصناعي، ليس فقط عبر دخول لاعبين جدد، بل أيضاً من خلال توسع الشركات القائمة، ما يؤكد أن المنتدى أصبح محفزاً رئيسياً لدخول الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالمشاركة، يوضح أن المنتدى يستقطب مستثمرين ومشترين صناعيين وسلاسل إمداد عالمية، مع توسع الحضور الدولي، وهو ما يعكس تحولاً من الحضور الرمزي إلى الطلب الفعلي على المنتجات الصناعية.

ويلفت الجروان إلى أن تنوع القطاعات المشاركة، من الصناعات الثقيلة إلى التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الخفيفة والحرفية، يعكس انتقال الإمارات نحو بناء منظومة صناعية متكاملة، بدلاً من التركيز على قطاعات محدودة.

كما يؤكد أن هذه المؤشرات مجتمعة تكشف عن أربعة تحولات استراتيجية رئيسية، تتمثل في تسارع تنفيذ الاستراتيجية الصناعية بمعدلات تفوق المتوسط العالمي، وتبني نموذج "الطلب المضمون" عبر ربط الإنتاج بالمشترين، والتحول نحو التصنيع الذكي القائم على التكنولوجيا، إلى جانب تعميق سلاسل الإمداد وتعزيز السيادة الصناعية.

ويختتم الجروان حديثه بالتأكيد على أن الإمارات انتقلت من مرحلة بناء القاعدة الصناعية إلى مرحلة التسريع والتوسع العالمي، مشدداً على أن منتدى "اصنع في الإمارات" لم يعد مجرد فعالية اقتصادية، بل أصبح أداة تشغيل محورية للاستراتيجية الصناعية للدولة.

أجندة المؤتمر

تستهل الدورة الخامسة من "اصنع في الإمارات" يومها الأول بحفل الافتتاح الرسمي متضمِّناً كلمة للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، تليها جلسة وزارية حوارية تركِّز على تعزيز النمو المستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الصناعية، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ثم جلسة نقاشية تسلِّط الضوء على دور الشركات العائلية التي تشكِّل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي وأكثر من 80 بالمئة لتوظيف الكوادر الوطنية كنموذج يحتذى به للنمو من خلال التكيف مع مختلف التقلبات الاقتصادية، بحسب مكتب أبو ظبي الإعلامي.

ينطلق جدول أعمال اليوم الثاني بتكريم الفائزين في الدورة الرابعة من جوائز "اصنع في الإمارات" ضمن ست فئات تستهدف الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل جائزة الريادة في التكنولوجيا المتقدمة، وجائزة الصناعة الوطنية، وجائزة الجودة والمطابقة، وجائزة الرائد الملهم، وجائزة قادة صُنّاع المستقبل، وجائزة الحِرف الإماراتية التقليدية.

وتستكمل "اصنع في الإمارات" في يومها الثاني أعمالها بعدد من جلسات الحوارية وورش العمل، أبرزها جلسة نقاشية عن دور المرأة الإماراتية في إعادة صياغة المشهد الصناعي، ليس على أنه للإنتاج والتصنيع فحسب، بل على أنه تكامل ما بين أنظمة بيئية للابتكار، ونشر التكنولوجيا، وخلق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

تتميَّز الدورة الخامسة بإطلاق مجموعة من الفعاليات الجديدة، من بينها: متحف الصناعة، ومنصة الذكاء، ومنصة البنية التحتية للجودة، ومنصة الجيل الصناعي القادم، ومنصة الشركات الناشئة، بما يعكس التطور المستمر للمنصة من ملتقى للحوار إلى منصة لاتخاذ القرار، حيث يُعلَن عن فرص الشراء وتوقيع الاتفاقيات وبناء الصناعات.

القطاع الصناعي

ويشير خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة أي دي تي للاستشارات والنظم، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن الرحلة التي بدأها منتدى اصنع في الإمارات لم تكن مجرد فكرة لإقامة معرض سنوي، بل مثلت منذ انطلاقتها الذراع التنفيذية لمبادرة مشروع 300 مليار، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 مليار إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

ويوضح أن النسخة الأولى قامت على فلسفة "التصنيع الموجه بالطلب" وهو نموذج غير تقليدي يعتمد على تأمين المشتري قبل إنشاء المصنع (..) ما حول المنتدى إلى منصة لتوجيه القوة الشرائية الحكومية وسد فجوات التصنيع بدلًا من البحث عن أسواق لاحقة.

ويشير سعيد إلى أن النسختين الثانية والثالثة مثلتا مرحلة التوسع المؤسسي وبناء منظومة صناعية متكاملة (..) في خطوات عززت تنافسية المنتج الإماراتي عالمياً.

ويؤكد أن النسخة الرابعة في 2025 مثلت "مرحلة الانفجار الكمي والتسريع الصناعي" ما يعكس تحول المنتدى إلى حدث اقتصادي جماهيري يجذب المستثمرين وصناع القرار عالمياً. كما شهدت الدورة توقيع 187 اتفاقية وإطلاق مشاريع تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم، مع تخصيص استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي الصناعي ودمج الصناعات التراثية ضمن المنظومة الإنتاجية.

ويضيف سعيد أنه مع اقتراب النسخة الخامسة، ترتفع الطموحات إلى جذب 140 ألف زائر وأكثر من 1100 عارض على مساحة 88 ألف متر مربع، مع خطة لتوطين 5000 منتج ورفع فرص الشراء إلى 180 مليار درهم عبر 12 قطاعًا استراتيجيًا، تشمل التكنولوجيا الطبية، والفضاء، والصناعة 4.0، والمواد المستدامة.

ويختتم حديثه بالتأكيد على أن ما يميز التجربة الإماراتية هو التكامل بين الطلب المضمون عبر عقود الشراء، والتمويل المدعوم، والتكنولوجيا المتقدمة، ما أدى إلى تسريع تنفيذ المشاريع خلال فترة زمنية قياسية، وتقليل مخاطر الاستثمار. ويوضح أن هذه المنظومة لا تخلق فقط مصانع، بل تسهم في توفير وظائف نوعية وتعزيز الصادرات غير النفطية إلى مستويات قياسية، بما يعكس تحول الإمارات إلى اقتصاد إنتاجي مرن وقادر على المنافسة عالمياً.

الاستثمار الاستراتيجي

ونجحت دولة الإمارات، من خلال الاستثمار الاستراتيجي خلال السنوات الخمس الماضية، في بناء قاعدة صناعية راسخة لا تكتفي بمواجهة الاضطرابات، بل تحوِّل التحديات إلى فرص تدفع مسيرة النمو والتقدُّم، حيث بلغت الصادرات الصناعية 262 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً بنسبة 25 بالمئة.

وتجاوزت مساهمة برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم أُعيد توجيهها إلى الاقتصاد الوطني، ودخول 36 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حيّز التنفيذ، إلى جانب سجل حافل بالإنجازات. وبذلك توجّه دولة الإمارات، من خلال منصة "اصنع في الإمارات" 2026، رسالة واضحة للعالم: الأسس راسخة، والفرص متاحة، والدعوة مفتوحة، توسَّعوا معنا، وابتكِروا معنا، وابنوا معنا، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.