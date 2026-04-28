وكما كان متوقعا إلى حد كبير، أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.75 بالمئة في اجتماع استمر يومين وانتهى يوم الثلاثاء.

وعارض أعضاء المجلس هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا وجونكو ناكاجاوا القرار ودعوا إلى رفعها لواحد بالمئة.

من ناحية أخرى، أشار البنك المركزي في بيان إلى أن متوسط توقعات أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال العام الحالي ارتفع إلى 2.8 بالمئة في حين كان المتوسط في يناير الماضي 1.9 بالمئة سنويا.

كما يتوقع أعضاء اللجنة تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الياباني خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه شدد أعضاء لجنة السياسة النقدية على ضرورة الانتباه بشدة لارتفاع الأسعار على خلفية التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الخارجية، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد في اليابان.

ومن المتوقع أن يقدم محافظ البنك كازو أويدا إفادة إعلامية بشأن القرار.