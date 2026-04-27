وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، فقد أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح — وهي من أقوى الهيئات التخطيطية في بكين — بياناً مقتضباً، الاثنين، أمرت فيه بإلغاء الصفقة، موضحة أن القرار جاء “وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ضربة لقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين

من المتوقع أن يُلقي هذا القرار بظلال من القلق على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو، لا سيما بعد أسابيع من انعقاد قمة مرتقبة تجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وكانت الصفقة قد قوبلت في البداية بإشادة باعتبارها نموذجاً للشركات الناشئة ذات الطموح العالمي، إلا أن الانتقادات تصاعدت لاحقاً، مع تحذيرات من فقدان تكنولوجيا استراتيجية لصالح منافس جيوسياسي.

السيادة التكنولوجية تتقدم على الاعتبارات القانونية

تأسست Manus في الصين قبل أن تنقل مقرها الرئيسي وموظفيها الأساسيين إلى سنغافورة في عام 2025، ما أثار تساؤلات حول مدى قدرة بكين على التدخل في صفقة تمت خارج نطاقها القانوني المباشر.

غير أن محللين يرون أن القرار الصيني يحمل رسالة واضحة.

وقال كي يان، محلل تقني في شركة DZT Research: "ما حدث مع Manus يمثل لحظة حاسمة... الإشارة من بكين واضحة: موقع الكيان القانوني ليس هو العامل الحاسم، بل السيطرة الفعلية على التكنولوجيا"، وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز.

تداعيات على "ميتا" ومنافسة الذكاء الاصطناعي

يمثل القرار انتكاسة محتملة لشركة "ميتا"، التي كانت تسعى لتسريع موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، في مواجهة منافسين كبار مثل "مايكروسوفت" و"ألفابت" وOpenAI وAnthropic.

وكان من المفترض أن تُمكّن Manus "ميتا" من التقدم في مجال "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تعقيدات تنفيذ القرار

يبقى الغموض قائماً حول كيفية تفكيك الصفقة، إذ تشير المعلومات بحسب بلومبرغ إلى أن:

موظفي Manus قد التحقوا بالفعل بشركة "ميتا"

تم تحويل رؤوس الأموال

انضم كبار التنفيذيين إلى فريق الذكاء الاصطناعي لدى الشركة الأميركية

انتقل موظفون للعمل في مكاتب "ميتا" في سنغافورة

حصل المستثمرون — ومن بينهم "تينسنت" وZhenFund وHongshan — على عوائدهم

وفي تعليق مقتضب، قالت "ميتا" إن الصفقة التزمت بالقوانين المعمول بها، وإنها تتوقع التوصل إلى حل بشأن التحقيق الصيني.

تصعيد تقني بين بكين وواشنطن

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا، حيث تسعى بكين إلى حماية تقنياتها ومواهبها من التسرب إلى الخارج، في مقابل قيود أميركية مستمرة على الاستثمارات والتكنولوجيا.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، يرى محللون أن القرار يمثل "رداً بالمثل" على القيود الأميركية التي شملت ضوابط التصدير والتحقيقات في نقل التكنولوجيا.

تشديد القيود على الاستثمار الأجنبي

بعد صفقة Manus، كثّفت السلطات الصينية إجراءات الرقابة على القطاع، حيث طلبت من شركات ذكاء اصطناعي كبرى مثل:

Moonshot AI

Stepfun

رفض التمويل الأميركي في جولات الاستثمار، ما لم يحصل على موافقة رسمية.

كما فرضت قيوداً مماثلة على شركات كبرى مثل "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك".

مخاوف من عزلة القطاع التقني

قد تؤدي هذه الإجراءات إلى عزل قطاع التكنولوجيا الصيني عن مصادر التمويل الدولية، خاصة وأن جزءاً كبيراً من استثمارات رأس المال المغامر جاء تاريخياً من مؤسسات أميركية.

وتأتي هذه القيود أيضاً بالتزامن مع خطوات أخرى، مثل تقييد إدراج الشركات الصينية المسجلة في الخارج في بورصة هونغ كونغ، ما قد يعيد تشكيل نماذج التمويل التقليدية للشركات الصينية.

قصة Manus: من صعود سريع إلى أزمة سياسية

تأسست شركة Manus في مارس 2025، وتخصصت في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ مهام معقدة، مثل تحليل مؤشرات S&P 500 أو إعداد عروض مبيعات.

وبعد شهر واحد فقط، جمعت شركتها الأم Butterfly Effect نحو 75 مليون دولار، بتقييم بلغ 500 مليون دولار، بقيادة صندوق Benchmark الأميركي.

كما أثار الاستثمار تحقيقاً من وزارة الخزانة الأميركية بشأن احتمال انتهاك قيود الاستثمارات في التكنولوجيا الحساسة.

وفي يوليو، نقلت الشركة موظفيها من الصين إلى سنغافورة، قبل أن تعلن "ميتا" الاستحواذ عليها في ديسمبر، بعد تحقيقها إيرادات سنوية تجاوزت 100 مليون دولار.

مستقبل غامض

حتى الآن، لا تزال الخطوات التالية لبكين غير واضحة، رغم تقارير أشارت في وقت سابق إلى منع مؤسسي الشركة، شياو هونغ وجي ييتشاو، من مغادرة الصين.

ويؤكد هذا التطور أن صراع الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد سباق تقني، بل تحول إلى ساحة مواجهة جيوسياسية متكاملة قد تعيد رسم خريطة الابتكار العالمي.