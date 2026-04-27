وسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني مستوى قياسيا جديدا، الاثنين، بعدما أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات قياسية جديدة.

ومن المنتظر أن يشهد هذا الأسبوع قرارات بشأن أسعار الفائدة من قبل كبرى البنوك المركزية، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا.

وارتفع مؤشر داكس الألماني، في بداية التداولات الأوروبية، بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 24193 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 8165 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 10374 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1 بالمئة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 60537 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 6615 نقطة.

وتراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 25964 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 4086 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.8 بالمئة، مدعوما بعودة الإقبال على شراء أسهم التكنولوجيا، في ظل الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، كما ارتفع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 0.8 بالمئة.

وأغلقت مؤشرات بورصة "وول ستريت"، يوم الجمعة الماضي، على تباين، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8 بالمئة، متجاوزا أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق، ليغلق عند 7165.8 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 49230.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6 بالمئة مسجلا مستوى قياسيا جديدا بدعم من مكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا، ليغلق عند 24836.60 نقطة.

ولا يزال وقف إطلاق النار الهش قائما، لكن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تعوق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ما يعرقل نقل الخام من الخليج إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 159.24 ين ياباني من 159.59 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1741 دولار من 1.1701 دولار.