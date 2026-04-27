أبرز الأرقام بالدولار الأميركي:

صافي الدخل: ارتفع بنسبة 30.3 بالمئة إلى 5.04 مليار دولار (802.4 مليار ين)، مقارنة بـ 3.87 مليار دولار (615.7 مليار ين) في العام السابق.

الدخل التشغيلي المعدل: سجل نمواً بنسبة 23.5 بالمئة إلى 7.54 مليار دولار (1.2 تريليون ين)، صعوداً من 6.11 مليار دولار (971.6 مليار ين).

الإيرادات الإجمالية: سجلت 66.6 مليار دولار (10.6 تريليون ين)، بنمو سنوي قدره 8 بالمئة.

ربحية السهم: قفزت بنسبة 32 بالمئة إلى 1.11 دولار (176.63 يناً)، مقابل 0.84 دولار (133.72 يناً) في العام الماضي.

محركات النمو

عزت الشركة هذا الأداء المتميز إلى التوسع الكبير في أعمال "لومادا" للحلول الرقمية، والطلب القوي على معدات نقل الطاقة، بالإضافة إلى الأداء المتفوق لقطاع أنظمة التحكم في السكك الحديدية والخدمات الرقمية داخل السوق الياباني.