وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس، إن الرحلات الملغاة تمثل نحو 2 بالمئة من جدول رحلاتها.

وأوضحت "ترانسافيا" أنها ستقدم للعملاء المتضررين "إعادة جدولة مجانية أو قسيمة أو استرداد كامل لقيمة تذاكرهم".

وتستورد أوروبا نصف احتياجاتها من الكيروسين من دول الخليج، لكن مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره ما يقرب من 20 بالمئة من إنتاج العالم من النفط والغاز، أصبح مغلقا منذ الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في أواخر فبراير.

وصرح دان يورغنسن، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، بأن التكتل يقترب بسرعة من أزمة إمدادات محتملة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلغاء رحلات.

وأشار المتحدث إلى أن شركة ترانسافيا، مثل شركات الطيران الأخرى، أضافت زادت أسعار التذاكر بمتوسط 10 يورو للرحلة ذهابا وإيابا.