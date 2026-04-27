وارتفع المؤشر نيكاي 1.38 بالمئة ليختتم الجلسة عند مستوى غير مسبوق بلغ 60537.36 نقطة. وزاد أيضا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 3735.28 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند مستويات ارتفاع غير مسبوقة يوم الجمعة بعد أن أعلنت شركة إنتل عن تخطي توقعات الأرباح، مدعومة بالطلب المتزايد في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهما شركتي كاينس المتخصصة في توفير أنظمة التصنيع الآلية بالمصانع وفانوك لتصنيع روبوتات المصانع لأقصى حد مسموح في التداول اليومي بنحو 16 بالمئة وقادا بذلك المكاسب على المؤشر نيكاي بعد أن أعلنت الشركتان بعد انتهاء التداول يوم الجمعة تسجيل أرباح أفضل من التوقعات.

ونقلت وكالة رويترز عن ماكي ساودا محللة الأسهم في نومورا للأوراق المالية قوله: "قادت الأسهم المرتبطة بإعلانات النتائج المالية، بالإضافة إلى أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، السوق نحو الارتفاع... سيشهد هذا الأسبوع تدفقا مستمرا لتقارير نتائج الأعمال المالية من شركات كبرى في اليابان والولايات المتحدة، لذا سيتجه اهتمام السوق بشكل طبيعي نحو هذه النتائج".

وأضافت "بما أن 60 ألف نقطة تمثل علامة فارقة نفسية، فمن المرجح أن عددا من المستثمرين يراقبون هذا المستوى، لذا قد تظهر عمليات جني أرباح حول هذا النطاق".

وانخفض المؤشر نيكاي بعد وقت قصير من فتح التداول، لكنه انتعش بقوة عقب تقرير نشره موقع أكسيوس وورد فيه أن إيران قدمت للولايات المتحدة مقترحا جديدا لإنهاء الحرب. ولم تعقد مفاوضات بين الجانبين في مطلع الأسبوع.

وزاد 94 سهما على المؤشر نيكاي وهبط 130، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سهم إس.إم.سي 7.1 بالمئة لتصبح من أكبر الرابحين بعد أن ذكرت رويترز أن صندوق باليزر كابيتال ضخ استثمارا "كبيرا" في الشركة.

لكن سهم شركة روم سجل هبوطا حادا بلغ 9.19 بالمئة بعد أن قالت شركة دينسو كورب المصنعة لقطع غيار السيارات إنها تفكر في سحب عرض الاستحواذ على الشركة.